Insektentränken: Haben Biene & Co. Durst?

Es ist heiß, man schwitzt – und verliert dadurch ständig Wasser. Das gilt für Menschen genauso wie für Insekten. Sie verlieren Wasser beim Atmen und durch die Haut. Um nicht auszutrocknen, müssen die meisten Insekten trinken oder wasserhaltige Nahrung fressen. Viele Gartenbesitzer möchten Insekten im Sommer bei Hitze dabei unterstützen – und stellen eine Insektentränke auf. Aber ist das überhaupt sinnvoll? Wie muss eine Insektentränke aussehen, damit sie nicht zur Insektenfalle wird? Und wie ist das eigentlich genau mit dem Durst bei Insekten?

Wachse als Verdunstungsschutz

Insekten haben im Verhältnis zu ihrem Volumen viel Oberfläche und damit auch viel Verdunstungsfläche. Damit die geflügelten Tierchen nicht im Handumdrehen austrocknen, musste Mutter Natur erfindungsreich sein.

Die Cuticula, also das Außenskelett der Insekten, setzt sich aus drei Schichten zusammen. Zwei davon sind Wasserdampf-durchlässig. Erst die dritte, äußerste und hauchdünne Schicht aus wachsähnlichen Substanzen sorgt dafür, dass die Verdunstung nicht zu groß wird. Ohne diese schützende Wachsschicht würden Insekten in kurzer Zeit austrocknen. Bei großer Hitze oder wenn sie sehr aktiv sind, verlieren die Tiere trotzdem viel Körperflüssigkeit und müssen diese Verluste ausgleichen.

Honigbienen brauchen in der Regel keine Insektentränke

In der Regel trinken Insekten kein Wasser. Sie entziehen ihrer Nahrung Flüssigkeit oder trinken Pflanzensäfte. Honigbienen, Wildbienen und Wespen saugen Blütennektar, Hornissen nagen Löcher in die saftige Rinde junger Äste von Flieder, Esche oder Obstbäumen, um an deren Saft zu kommen. Der Hirschkäfer leckt mit seiner pinselartigen Unterlippe am Saft, der aus Rissen und Wunden am Stamm von Eichen oder Buchen tritt.

Solange es ausreichend Nektar und Honigtau gibt, brauchen Honigbienen kein zusätzliches Wasser. Nur in der "trachtlosen" Zeit und an heißen Tagen muss das lebenspendende Nass gezielt eingetragen werden. Dann machen sich die Wasserholerinnen auf Wassersuche. Sie füllen ihre Honigblase mit Wasser und fliegen zurück zum Stock.

Dort wird das eingetragene Wasser von den Ammenbienen zu Futtersaft für die Larven verarbeitet. An besonders heißen Tagen verteilen die Tiere zusätzlich tröpfchenweise Wasser im Brutnestbereich, um den Nachwuchs vor dem Hitzetod zu bewahren. Viele Imker stellen während der Brutsaison Bienentränken in Stocknähe auf.

Manche Insekten brauchen Wasser zum Nestbau

Die große Lehmwespe benötigt Wasser, um ihre tönnchenförmigen Brutzellen zu bauen. Als Wasserquelle nutzt sie gern den Morgentau auf Blättern und Halmen. Die bis zu zweieinhalb Zentimeter große und extrem schlanke Wespe, füllt ihren Kropf mit Wasser und fliegt zu einer Stelle mit lehmigem Boden.

Dort spuckt sie das Wasser auf den Lehm und formt aus dem aufgeweichten Material kleine Kügelchen. Die Kügelchen werden zum Bauplatz transportiert und dort in stundenlanger Arbeit zu einem Nest verklebt. Auch Mauerbienen bauen mit Lehm. Wasser brauchen sie dazu allerdings nicht, denn sie nutzen ausschließlich feuchtes Baumaterial. An Bachläufen, Rändern von Pfützen oder feuchten Bodenstellen sammeln die Tiere kleine Brocken Lehm oder sandige Erde.