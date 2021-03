Infektionsstudie: Offenbar mehr Corona-Fälle durch Pollenflug

Pollen könnten die Ansteckungsgefahr mit Corona-Viren erhöhen. Das ist das Ergebnis einer großen internationalen Studie unter der Leitung von Fachleuten der Technischen Universität München rund um die Umweltexpertin Claudia Traidl-Hoffmann. Die Ergebnisse sind Montagabend in der US-Fachzeitschrift "Proceedings of the National Academy of Sciences" erschienen.

Pollen für die Hälfte der Infektionen mitverantwortlich?

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verglichen die Menge an Blütenstaub in der Luft mit der Zahl der Infektionen über mehrere Monate hinweg – und zwar in 130 Regionen in 31 Ländern weltweit. Demnach könnte die Pollenbelastung knapp die Hälfte der Sars-CoV-2-Inzidenz erklären. Die Studie berücksichtigt dabei Effekte wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die ebenfalls eine Rolle bei der Ausbreitung von Corona-Viren spielen. Wie genau Pollen eine Infektion begünstigt, ist noch nicht klar.

Möglicherweise verringern sie die antivirale Wirkung des körpereigenen Botenstoffes Interferon. Bislang war bereits bekannt, dass Pollenbelastung Menschen empfindlicher für virale Atemwegserkrankungen machen kann. Die Forscher empfehlen, dass zumindest Risikopatienten eine Maske mit Filterwirkung tragen, wenn viel Pollen in der Luft ist.