Geimpfte vs. Ungeimpfte: Kennzahlen und Unsicherheiten

Über die Daten

Das LGL gibt an, dass die Grundlage seiner Berechnungen die täglichen Covid-19-Fallmeldungen sind. Also die Daten, mit denen zum Beispiel auch der bekannte Verlauf der Neuinfektionen dargestellt wird. Diese können laut LGL in "geimpft" und "ungeimpft" unterteilt werden. Auch die Informationen zur Hospitalisierung fließen in diese Daten ein. Anders als etwa die Angaben zur Altersgruppe werden die Informationen zu Impfstatus und Hospitalisierung auf der Ebene der einzelnen Fallmeldungen weder vom LGL noch vom RKI täglich veröffentlicht. Es gibt lediglich die hier besprochenen wöchentlich zusammengefassten Zahlen.

Auf Anfrage des BR sagt ein Sprecher des LGL, dass man bereits zahlreiche Informationen und Daten für die Öffentlichkeit anbiete und auch kontinuierlich die Möglichkeiten einer Erweiterung der Datenbasis bzw. der wichtigsten Kennzahlen prüfe. Alle Daten, die von den Gesundheitsämtern erfasst und an das LGL gemäß Infektionsschutzgesetz übermittelt werden, würden auch an das Robert Koch-Institut (RKI) weitergegeben. Darunter fielen auch die Angaben zum Impfstatus.

Entsprechend beruhen auch die Auswertungen, die das RKI durchführt und einmal wöchentlich bzw. monatlich veröffentlicht, auf den Corona-Meldedaten, die vom LGL übertragen werden. Das Institut gibt an, dass zwischen Januar und März im Schnitt knapp 50 Prozent der Meldungen Informationen zum Impfstatus enthielten. Zwischen April und August habe sich die Qualität verbessert, es seien bei 72 Prozent der Meldungen Informationen zum Impfstatus vorhanden gewesen. Für die bayerischen Daten gibt das LGL für den gesamten Zeitraum ab Kalenderwoche fünf eine Quote von 67 Prozent an.

Das RKI antwortet auf die Frage, warum diese Informationen nicht in den öffentlich zugänglichen Fallmeldungen zu finden sind, folgendermaßen: "Die Daten müssen sorgfältig geprüft und ausgewertet werden. Eine epidemiogische Auswertung einmal die Woche halten wir für ausreichend. Trends zeigen sich nicht in Auswertungen einzelner Tage."