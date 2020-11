Immer mehr Vogelgrippe-Fälle im Norden und Osten Deutschlands

Mehr als 2.700 verendete Wildvögel hat der schleswig-holsteinische Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz bereits in diesem Herbst gezählt. Vor allem an der Nord- und Ostseeküste werden vermehrt tote Vögel gefunden und stichprobenartig auf das Vogelgrippe-Virus getestet. Das schleswig-holsteinische Landwirtschaftsministerium zum Beispiel meldet bislang 75 bestätigte Fälle der auch Geflügelpest genannten Krankheit. Auf der Insel Rügen gibt es bisher mindestens 25 Nachweise. Einen bestätigten Fall gibt es bislang auch in Brandenburg.

Vogelgrippe bislang vor allem bei Wildvögeln

Das Virus wurde vor allem bei Wildgänsen, Wildenten, Brachvögeln und Möwen entdeckt. Am 5. November wurde jedoch der erste Geflügelpest-Fall in einer Nutztierhaltung bestätigt: in einem kleinen Hühnerhof auf der nordfriesischen Hallig Oland. Von 57 Hühnern waren acht binnen kürzester Zeit verendet. Gemäß Geflügelpest-Verordnung mussten alle Tiere getötet und entsorgt werden. Weil bei Wildvögeln mit weiteren Fällen zu rechnen ist, sei auch das Risiko hoch, dass die Erreger in weitere Nutzgeflügelhaltungen oder in Vogelbestände zoologischer Einrichtungen gelangen, warnt das Friedrich-Loeffler-Institut als Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit.

"Wir wissen, dass die Geflügelpest seit Ende Oktober wieder verstärkt auch in Deutschland auftritt. Jetzt gilt es, eine Übertragung auf Hausgeflügel zu verhindern." Ursula Nonnemacher, Verbraucherschutzministerin Brandenburg

Erreger der Geflügelpest gelangen mit Zugvögeln nach Deutschland

Die Vogelgrippe-Nachweise stehen zeitlich und räumlich in Zusammenhang mit dem Herbstzug der Wasservögel aus betroffen Regionen Russlands oder Kasachstans. So rasten zum Beispiel Bläss- und Saatgänse, Sing- und Zwergschwäne sowie mehrere Entenarten wie Pfeifenten zwischen Mitte Oktober und Mitte November auf ihrer Reise gen Süden in Deutschland. Das Friedrich-Loeffler-Institut geht deshalb davon aus, dass die Dichte der Vogelpopulationen in Rastgebieten noch weiter zunehmen und durch Kälteeinbrüche beschleunigt wird. Dies würde die Übertragung und Ausbreitung des Virus von Rastort zu Rastort begünstigen.

Unsichtbare Übertragung der Geflügelpest

Infizierte Vögel scheiden die Influenzaviren mit dem Kot oder mit Schleim und Flüssigkeiten aus Schnabel und Augen aus. Übertragen wird die Infektion, wenn die Vögel direkt in Kontakt miteinander kommen, virushaltiges Material oder verseuchtes Wasser aufnehmen. Zwischen Geflügelbeständen kann sich die Vogelgrippe durch den Handel mit Tieren oder indirekt durch verunreinigte Fahrzeuge, Personen, Geräte, Verpackungsmaterialien oder Ähnliches verbreiten. Das Friedrich-Loeffler-Institut weist darauf hin, dass für eine Übertragung bereits nicht sichtbare Spuren von Kot oder Nasensekreten ausreichen.

Virustypen H5N8, H5N5 und H5N1 nachgewiesen

Laut Pressesprecherin Elke Reinking vom Friedrich-Loeffler-Institut wurden bislang die Virustypen H5N8, H5N5 und H5N1 nachgewiesen. "Nach bisherigen Erkenntnissen sind alle drei nicht auf den Menschen übertragbar." Generell gebe es nur wenige Subtypen, die den Sprung von Vogel auf Mensch überhaupt schaffen. Bei Infektionen mit dem aus Asien stammenden H7N9-Virus zum Beispiel können auch schwere Lungenentzündungen mit Todesfolge ausgelöst werden.

Kontakt zu Wildvögeln verhindern

In den betroffenen Regionen müssen jetzt tausende Geflügelbetriebe und private Halter verhindern, dass ihre Vögel in Kontakt mit Wildvögeln wie Gänsen, Enten oder Schwänen kommen. Sie sollen ihre Tiere im Stall behalten und nur an für Wildvögeln unzugänglichen Stellen füttern. Beim Futter selbst muss sichergestellt sein, dass es nicht kontaminiert ist. Die Tiere dürfen auch nicht mit Oberflächenwasser getränkt werden, wenn Wildvögel dazu Zugang haben. Das Friedrich-Loeffler-Institut weist darauf hin, dass das Virus auch indirekt in die Bestände gelangen kann: durch verunreinigte Schuhe, Schaufeln oder Schubkarren zum Beispiel.

"Lieber einmal mehr die Kleidung wechseln, Wasser und Futter, das draußen steht, wegräumen und das Schuhwerk wechseln. Seid vorsichtig, seid wachsam." Katharina Standke, Geschäftsführerin des Geflügelwirtschaftsverbandes Brandenburg

Auffällige Tiere umgehend melden

Wer ein auffälliges Verhalten bei Wildvögeln ausmacht - zum Beispiel unkoordinierte Kopfbewegungen, Gleichgewichtsstörungen oder Teilnahmslosigkeit - oder in freier Natur tote Vögel entdeckt, soll dies umgehend der zuständigen Veterinärbehörde melden. Geflügelhalter müssen ebenfalls bei Auffälligkeiten und unklaren Krankheits- oder Todesfällen das zuständige Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt informieren. Typische Symptome bei Hühnern können zum Beispiel ein stumpfes, gesträubtes Federkleid, Teilnahmslosigkeit, Futterverweigerung, Atemnot, Niesen, Ausfluss aus Augen und Schnabel, wässrig-schleimiger grünlicher Durchfall, abnormale Bewegungen oder verformte Eier sein.

Geflügelpest-Epidemie wie 2016/2017 verhindern

Von November 2016 bis Frühjahr 2017 mussten bundesweit mehr als 900.000 Tiere getötet werden. Bei dieser Geflügelpest-Epidemie handelte es sich um die bislang schlimmste Tierseuchenwelle dieser Art in Deutschland seit Jahrzehnten. In Bayern ist in diesem Herbst bislang noch kein Fall nachgewiesen worden. "Es ist aber auch nicht auszuschließen - und in früheren Jahren ist die Vogelgrippe auch schon weiter im Süden aufgetreten", sagt Elke Reinking, die Pressesprecherin des Friedrich-Loeffler-Instituts.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!