Imker kritisieren Notfallzulassung von gefährlichen Pestiziden

Mit Insektiziden aus der Gruppe der Neonikotinoide, kurz Neonics, wurde in der Vergangenheit Saatgut gebeizt. Das Insektengift verteilt sich in der ganzen Pflanze und schützt sie während der gesamten Vegetation vor Schädlingen. Aber das Gift wirkt auch bei nützlichen Insekten wie Bienen, wenn sie an blühenden Kulturen Nektar saugen oder an kleinen Wassertropfen, die die Pflanzen ausscheiden, ihren Durst stillen.

Eigentlich sind Neonics verboten …

Ein weiteres Problem: Ein Teil des Wirkstoffs geht nicht vom Saatgut in die Pflanze, sondern landet im Boden. Neonics sind wasserlöslich. Kommt ein starker Regenschauer, kann es das Insektengift in angrenzende Oberflächengewässer schwemmen. Weil Neonics als bienengefährlich gelten, wurden 2018 von der EU die Wirkstoffe Clothianidin, Thiamethoxam und Imidacloprid verboten, 2020 auch Thiacloprid.

… aber heuer gab es Notfallzulassungen

Dennoch gab es heuer Notfallzulassungen für den Einsatz bei Zuckerrüben. Der Hintergrund: letztes Jahr klagten Rübenbauern in Deutschland über hohe Ausfälle, weil Läuse eine Viruskrankheit auf die Rübenblätter übertragen hatten. Deshalb wurden heuer in sieben Bundesländern vorsorglich Notfallzulassungen für den Wirkstoff Thiamethoxam genehmigt. In Bayern betrifft das rund 15.000 Hektar Zuckerrübenfelder in Unter-, Ober- und Mittelfranken. Eine der Begründungen für die Notfallzulassung: Zuckerrüben blühen nicht und würden deshalb nicht von Bienen angeflogen.

Imker haben Messungen gemacht

Nach einem Starkregenereignis Mitte Juli südlich von Uffenheim in Mittelfranken standen Zuckerrübenfelder und Wiesen unter Wasser. Imker vom Aktionsbündnis für Neonic-freie Landwirtschaft und vom Imkernetzwerk Bayern hatten daraufhin Proben von Wasser genommen, das in vorbeiführende Gräben und Bäche ablief und ebenso Proben aus Pfützen, die sich auf den Feldern gebildet hatten. Die Proben wurden in einem akkreditierten Labor untersucht, das Ergebnis: In allen Proben fand man Rückstände von Neonikotinoiden weit über dem Grenzwert.

Sind Bienen auch auf Rübenfeldern gefährdet?

Das Problem: Bienen trinken aus Pfützen und auch aus Fließgewässern. Außerdem wächst auf den Feldern oft auch Unkraut, das blüht. Die Befürchtung der Imker: Diese Beikräuter können über den Boden Wirkstoffe des Neonikotinoids aufnehmen und insofern bienengefährlich sein. Die Rübenbauern sind deshalb verpflichtet, blühendes Unkraut sofort zu beseitigen und auch im Folgejahr auf einem Rübenfeld keine blühende Kultur anzubauen. Imker bezweifeln, ob das überall kontrolliert wird.

Neonics wirken auch auf Wasserlebewesen

Professor Matthias Liess vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig beschäftigt sich seit Jahren mit Pestiziden in Gewässern und ihren Auswirkungen auf Wasserlebewesen. In einer Versuchsanlage hat er zwei Jahre lang Fliegenlarven, Wasserasseln und Schnecken mit dem Neonikotinoid Thiacloprid in verschiedenen Konzentrationen konfrontiert und Starkregenereignisse simuliert.

Das Ergebnis: Viele der empfindlichen Arten, zum Beispiel die Larven von Köcherfliegen, sind verschwunden. Zwar tötet das Gift die Wasserlebewesen nicht direkt, aber es schwächt sie. Sie sind gestresst und können zum Beispiel nicht mehr vor Fressfeinden fliehen.