Im Wald - Was tun, wenn der Wolf kommt?

1848 ist der letzte Wolf in Bayern getötet worden. 150 Jahre später kam er zurück nach Deutschland, und die Population nimmt seitdem zu, auch im Nationalpark Bayerischer Wald. 2015 wurde der erste Wolf gesichtet, mittlerweile leben vier Rudel und zwei Paare in den Nationalparks Bayerischer Wald und Šumava auf tschechischer Seite.

Kommt im Frühjahr Nachwuchs?

Vermutlich wird es im Frühjahr Nachwuchs geben. Das bedeutet: Es wird immer wahrscheinlicher, dass Einheimische oder Urlauber irgendwann mal einen Wolf sehen. Deshalb informiert der Nationalpark jetzt seine Besucher in einer Ausstellung im Haus zur Wildnis in Ludwigsthal darüber, was es in diesem Fall zu beachten gilt.

Nicht durch Futter zutraulich machen

Die wichtigste Regel lautet: Nicht füttern. Wölfe interessieren sich in der Regel nicht für Menschen und ziehen von selbst weiter, sagt Marco Heurich. Er ist Wolfexperte im Nationalpark und erinnert sich: "Als die Wölfe im Rachel-Lusen-Gebiet aus dem Gehege ausgebrochen sind, gab es Anwohner, die die Wölfe gefüttert haben. Das darf nicht passieren. Wenn man Wölfe füttert, werden sie zutraulich, verbinden Menschen mit Nahrung und suchen die dann in der Nähe von Häusern oder bei Urlaubern."

Nicht an Instagram denken

Die zweite Regel: Vor dem Wolf Respekt haben. "Nicht auf ihn zugehen, um ihn formatfüllend aufs Handy zu kriegen", sagt Heurich. Richtig wäre es, sich langsam zurückzuziehen, nicht zu rennen. Sollte der Wolf tatsächlich auf einen zukommen, hilft es, die Arme auszustrecken, sich groß zu machen und laut zu sprechen.

Lockvogel Hund

Wölfe sehen Hunde als Artgenossen an. Ist der Hund im Gebüsch abseits der Wanderwege unterwegs, könnte er in ein Wolfsrudel geraten. Deshalb ist es wichtig, Hunde an die Leine zu nehmen und nah bei sich zu halten. "Wenn man sich an all diese Regeln hält, dann gibt es keine Probleme. Das zeigt die Erfahrung der letzten 20 Jahre. Denn so lange haben wir schon Wölfe in Deutschland, und es ist noch nie etwas passiert", sagt Marco Heurich.

Der Wolf und sein Image

Regelmäßig befragt die Nationalparkverwaltung ihre Besucher – auch zum Thema Wolf. Zuletzt hatten fast 85 Prozent der Leute angegeben, sich über die Rückkehr des Wolfs zu freuen. "Aber oft sagen Besucher: Hier im Nationalpark sollen die Wölfe leben. Aber bei mir daheim möchte ich sie nicht haben. Das Problem ist aber, dass unsere Schutzgebiete viel zu klein sind, und dass Wildtiere keine Grenzen kennen. Natürlich verlassen sie auch das Schutzgebiet. Und da fangen die Konflikte an", sagt Heurich. Er hofft, dass die Leute Ruhe bewahren, wenn es erste Begegnungen gibt.

Denn klar ist auch: Der Wolf wird schnell emotional diskutiert. "Wir kennen ihn aus Märchen wie "Der Wolf und die sieben Geisslein" oder "Rotkäppchen". Wölfe sind böse. Wölfe töten kleine Kinder. Das ist das Bild, das wir mit herumtragen. Auch wenn sich rausstellt, dass Wölfe harmlos sind. Wir müssen erst lernen, damit umzugehen, dass Wölfe etwas Normales sind", sagt Heurich.

Wölfe fressen am liebsten Rehe

Wölfe fressen am liebsten Rehe. Danach reißen Wölfe hauptsächlich Wildschweine und Rotwild. Nutztiere wie Schafe machen nur fünf Prozent in der Nahrungszusammensetzung in Deutschland aus, haben Untersuchungen gezeigt. Trotzdem ist es laut Heurich wichtig, dass sich Leute, die in Nationalpark-Nähe leben und Schafe halten, zeitnah darum kümmern, ihre Herde zu schützen. Beratung und finanzielle Unterstützung für Elektrozäune und Herdenschutzhunde gibt es beim Landesamt für Umwelt und beim Landwirtschaftsministerium.

USA: Wölfe verändern indirekt das Ökosystem

Heurich hofft, dass – selbst wenn irgendwann das erste Schaf gerissen wird – die Bürger den Wert des Wolfs erkennen. In Nationalparks in den USA habe sich gezeigt: Wenn Wölfe im Wald sind, gibt es weniger Rotwild und damit weniger Verbiss an den Bäumen. Dann haben Weiden in Bächen wieder die Chance zu wachsen und ganze Gewässerläufe verändern sich. Für den Experten ist klar, dass Wölfe eine große Rolle im Ökosystem spielen.