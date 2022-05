Im Garten herzlich willkommen: Käfer, die Schnecken fressen

Man kann Bierfallen aufstellen, Schneckenkorn auslegen, im Dunkeln mit der Gartenschere auf Schneckenjagd gehen oder Schneckenzäune errichten. Die Alternative: Man lässt erst mal die Käfer ran, die Schnecken fressen. Es gibt nämlich mehrere heimische Käferarten, die Schnecken fressen. Herzlich willkommen, kann man da nur sagen.

Die Käfer leben tagsüber meist im Verborgenen

Leben in meinem Garten auch Käfer, die Schnecken fressen? Wer das herausfinden will, sollte unter Platten und Brettern schauen, eventuell auch Blumentöpfe anheben. Oder bei Nacht mit der Taschenlampe losziehen, sagt Biologe Ralf Schreiber aus Neu-Ulm. Dabei müsse man jedoch aufpassen, dass man nicht auf die Käfer tritt. Denn die Tiere sind unauffällig gefärbt und sehr schnell. Zumindest wenn es sich um Laufkäfer handelt.

Ralf Schreiber hat am Tag zuvor einen Feldlaufkäfer, der auch in Gärten vorkommt, erwischt und hält ihn nun in der Hand – das heißt, eigentlich ist es andersrum, der Feldlaufkäfer hält Ralf Schreiber zwischen seinem Kiefer. Das zwei Zentimeter große Tier hat sich nämlich in der Hand des Biologen festgebissen. Zum Glück an einer Stelle mit Hornhaut. "Also irgendwo an einem empfindlichen Hautteil möchte ich ihn jetzt nicht zwicken lassen", so Schreiber.

Einseitige Ernährung: Fast nur tierische Produkte

Feldlaufkäfer ernähren sich nach der Devise "Fleisch ist mein Gemüse" sie fressen lebende Tiere, zum Beispiel auch Schnecken und Schneckeneier sowie Aas. Bestimmte Großlaufkäfer, die sich aufs Schneckenjagen spezialisiert haben, können mit ihrem schlanken Kopf und dem langen Kiefer in die Schneckenhäuser hineinkriechen und die Schnecken regelrecht rausziehen. Die gewöhnlichen Laufkäfer fressen dagegen eher mal eine kleine Nacktschnecke.

Laufkäfer, Leuchtkäfer und Schneckenhauskäfer

In der Gruppe der Laufkäfer kennt man etliche Arten, die Schnecken fressen. Darüber hinaus fressen auch die Larven von Leuchtkäfern, besser bekannt unter dem Namen "Glühwürmchen", Schnecken und auch die sogenannten Schneckenhauskäfer.

Manche Larven dringen in die Schneckenhäuser ein und attackieren die Schnecken mit Bissen. Einzelne erwachsene Käfer sind sogar in der Lage, Schneckenhäuser aufzubeißen, damit sie an die Schnecken kommen, die sich an einer Fläche festgesaugt haben, erzählt Jürgen Trautner von der Arbeitsgruppe Tierökologie und Planung im württembergischen Filderstadt. Die Schnecken würden zur Verteidigung dann vermehrt Schleim produzieren und ihren Körper bewegen.

Doch wer ein richtiger Schneckenfresser-Käfer ist, der lässt sich davon nicht wirklich beeindrucken. Durch Besonderheiten im Körperbau seien die wichtigen Körperteile der Angreifer davor gefeit, eingeschleimt zu werden. Häufig gelinge es dem Käfer, die Schnecke zu töten und zu fressen.

Da wird’s dem Hobbygärtner ganz warm ums Herz

Die unterschiedlichen Käfer-Arten fressen Eier, Gehäuseschnecken und Nacktschnecken – da vor allem die jungen und die kleinen Nacktschnecken. Mit Käfern Schnecken in Schach halten - wäre das möglich? Laufkäfer-Experte Jürgen Trautner geht davon aus, dass schneckenfressende Käfer die Schneckenpopulationen im Garten wahrscheinlich in einem gewissen Rahmen halten können. Doch sie könnten nicht vermeiden, dass die Schnecken Schäden im Gemüsebeet anrichten, erst recht in schneckenfreundlichen Regenperioden. Andererseits, so der Biologe, hätten auch die Schnecken eine wichtige Rolle im Ökosystem, deswegen sei eine "Basisausstattung" an Schnecken im Garten schon sinnvoll.

Unordentlich und barrierefrei: Das mögen auch die Laufkäfer

Viele Laufkäfer sind also auf alle Fälle besser als keine Laufkäfer im Garten. Sie sind außerdem ein wichtiges Glied in verschiedenen Nahrungsketten, werden von Igeln, Vögeln, Nagetieren, Amphibien und Reptilien gefressen. Doch wie schafft man es, dass sich schneckenfressende Käfer im Garten vermehren? Erst mal keine Bierfallen aufstellen, rät Ralf Schreiber aus Neu-Ulm. Denn sie würde nach Verwesung riechen und deswegen die Käfer anlocken. "Dann fallen die tatsächlich auch mit in die Fallen und ersaufen." Und was noch? Das was immer wichtig ist für die Biodiversität in einem Garten: Viel Unordnung. Laub und anderes organisches Material liegen lassen und viele Pflanzen wachsen lassen "nicht nur nützliche!", selbstverständlich keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel einsetzen. "Es sollte einfach ein wilder Garten sein", so Ralf Schreiber. Außerdem kommt es noch darauf an: Der Zugang zum Garten sollte barrierefrei sein. Keine Mauern, Gabionen, hohe Bordsteinkanten oder ähnliche Hemmnisse. Viele schneckenfressende Käfer können nämlich nicht fliegen.