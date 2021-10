iENA-Erfindermesse in den Startlöchern: "Richtig Bock drauf"

Servierhilfe für Jedermann

Eine Hochzeit, die nicht so ganz nach Plan lief, war für Gastronomin Friederike Schnitger aus Bremen der Anstoß, eine Servierhilfe zu entwickeln. Damit könnten auch Laien mehrere Teller gleichzeitig tragen: Auf der Servierhilfe aus Kunststoff lassen sich zwei Teller transportieren. Ein Teller wird unten in die Halterung geklemmt, der andere kann oben draufgelegt werden. Somit kann mit der anderen, freien Hand entweder noch ein Teller oder Getränke serviert werden. Bisher ist die Servierhilfe noch nicht in Produktion, aber es seien schon einige Interessenten zum Beispiel aus der Kreuzfahrtbranche daran interessiert, sagt Friederike Schnitger stolz.