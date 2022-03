HypnoBirthing: Schmerzfreie Geburt durch Hypnose?

Frauen sollten sich gut auf die Geburt ihres Kindes vorbereitet fühlen, "im Idealfall weniger Schmerzen empfinden und im Nachhinein sagen können, es war ein stimmiges Erlebnis", so die Regensburger Ärztin Barbara Spitzauer.

HypnoBirthing als Geburtsvorbereitungskurs

HypnoBirthing-Kurse für Paare beginnen meist schon im ersten Drittel der Schwangerschaft. Bis zur Geburt sollte genug Zeit sein, um regelmäßig zu üben, so dass Hypnosetechniken in Fleisch und Blut übergehen. Frauen sollen sie schließlich selbstständig - ohne Anleitung einer Therapeutin oder eines Therapeuten - beim Geburtsvorgang einsetzen können.

"Ich habe das HypnoBirthing angewandt als ich 2007 das erste Mal schwanger war und gute Erfahrungen damit gemacht. Es hat mich durch alle drei Schwangerschaften und Geburten getragen. Dann machte ich die Ausbildung zur Kursleitung HypnoBirthing und gebe seither Kurse." Barbara Spitzauer, Ärztin am Universitätsklinikum Regensburg und Kursleiterin für HypnoBirthing

Ängste und Unsicherheiten durch Hypnose verändern

Damit die Unsicherheit vor der Geburt einem Gefühl von Selbstvertrauen weicht, braucht es starke innere Bilder und Suggestionen. Negative Annahmen oder Erfahrungen werden im besten Fall durch positive Überzeugungen ersetzt. Die Frauen kommen so "in Kontakt mit ihrer inneren Kraft und den Fähigkeiten ihres Körpers", sagt der Münchner Hypnotherapeut Matthias Nörtemann, was letztlich zu einem "guten und schönen Geburtserlebnis" führen kann.

"Schwangere Frauen, die gut auf Hypnose ansprechen, müssen während der Geburt sozusagen gar nicht mehr so viel selbst dazu tun - das Unbewusste kann selbstständig Entspannung, ein verändertes Zeiterleben oder eine reduzierte Schmerzwahrnehmung hervorbringen. Es gibt eine große Spannweite, wie gut Frauen Hypnose erleben und für sich nutzen können. Aber ich habe über die Jahre gelernt, dass man die Kraft des Unbewussten während der Geburt nicht unterschätzen soll." Matthias Nörtemann, Chefarzt im Klinikum Harlaching und Hypnotherapeut

Hypnose als altbewährte Methode

Hypnose gibt es seit dem Altertum. Auch Urvölker kennen Methoden, sich in Trance zu versetzen. In der modernen Medizin besinnt man sich zurück auf die Möglichkeiten, Patienten damit zu helfen. Studien zeigen, dass Hypnose beim Reizdarmsyndrom, bei der Raucherentwöhnung und bei operativen Eingriffen hilfreich ist. Auch "chronische Schmerzpatienten oder Krebskranke können mit medizinischer Hypnose unterstützt werden", sagt der Regensburger Anästhesist und Hypnotherapeut Ernil Hansen.

"Ich bin ganz überzeugt, dass in der Geburtshilfe eine gute und hilfreiche Anwendung der Hypnose vorhanden ist. Allerdings haben die bisherigen Studien das noch nicht eindeutig bewiesen." Ernil Hansen, Anästhesist am Uniklinikum Regensburg und Ausbilder für medizinische Hypnose der Milton Erickson Gesellschaft

Marie Mongan: Begründerin des HypnoBirthing

Die Geburtsmethode HypnoBirthing geht auf die US-amerikanische Hypnotherapeutin Marie Mongan zurück, die 1989 ihr Konzept „Hypnobirthing: A Celebration of Life“ zum ersten Mal veröffentlichte. Seit 2005 wird das Konzept im deutschsprachigen Raum angeboten. Seither boomen die besonderen Kurse zur Geburtsvorbereitung.

Wissenschaftliche Studien zu HypnoBirthing

Eine australische Studie, die im August 2012 in British Journal of Midwifery erschienen ist, kommt zu dem Schluss, dass sich Frauen durch HypnoBirthing "sicherer, entspannter, weniger ängstlich, fokussierter und überlegener" fühlen.

Eine internationale Studie, die am 25. September 2015 im Fachmagazin BMC Pregnancy and Childbirth erschien, berichtet davon, dass Frauen durch Hypnosetechnik "Gefühle von Ruhe, Zuversicht und Selbstbestimmung" erlebt haben.

Die Psychologin Helga Hüsken-Janßen veröffentlichte am 14. Oktober 2015 eine Zusammenfassung zu "Hypnose in der Geburtsvorbereitung": Bei erstgebärenden Frauen, die sich mit Hypnose auf die Entbindung vorbereitet hatten, dauerte die Geburt "durchschnittlich zwei Stunden kürzer als bei der Vergleichsgruppe". Während rund 80 Prozent der Frauen der Kontrollgruppe angaben, "fürchterlich starke Schmerzen" gehabt zu haben, waren es bei der Hypnose-Gruppe nur 50 Prozent.

Kritik an HypnoBirthing

Auf der Webseite Hebammenblog.de berichtet die Berliner Hebamme Jana Friedrich, dass sie nur schlechte Erfahrungen mit HypnoBirthing-Geburten gemacht habe, weil offenbar sehr hohe Erwartungen von einer schmerzfreien, komplikationslosen Geburt geschürt werden, die sich dann doch nicht immer erfüllen.

"Die Frauen waren zwar sehr gut informiert, hatten aber ein so festes Bild davon im Kopf, wie ihre Geburt zu sein hat, dass sie im Verlauf nicht mehr die Fähigkeit besaßen, flexibel mit den tatsächlichen Ereignissen umzugehen. Es war ganz so, als würden sie ein starres und dogmatisches Sonderprogramm absolvieren." Jana Friedrich, Hebamme aus Berlin

Die Kosten der HypnoBirthing-Kurse

Hypnobirthing-Kurse kosten zwischen 300 und 500 Euro. Es gibt Kurse für einzelne Frauen, aber auch für Paare. Die gesetzlichen Krankenkassen bezuschussen die Kurse meist, aber nicht immer in vollem Umfang. Die privaten Kassen zahlen sie in der Regel ganz. Neben der Hypnose umfassen diese Geburtsvorbereitungskurse meist auch Atemübungen. Der Partner oder die Partnerin lernen, gezielt zu massieren, um die Frau bei der Geburt zu unterstützen.

Fazit HypnoBirthing

Ein Hypnose-Kurs während der Schwangerschaft hilft, den Geist, aber auch die Muskulatur zu entspannen. Dadurch kann die Geburt im besten Fall schneller und weniger schmerzhaft verlaufen. Frauen brauchen deshalb auch weniger Schmerzmittel.

"Das Erlernen von Hypnose kann in der Schwangerschaft auch den Raum dafür öffnen, eine gute Verbindung zum Baby zu haben. Das kann eine große Kraftquelle während der Geburt sein. Und sie kann auch bei körperlichen oder psychischen Beschwerden in der Schwangerschaft gut eingesetzt werden." Matthias Nörtemann, Chefarzt im Klinikum Harlaching und Hypnotherapeut