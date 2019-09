10.09.2019, 07:09 Uhr

Hype um Goji, Moringa & Co: Wie gesund sind Superfoods?

Sie sollen schön, gesund und leistungsstark machen: Exotische Superfoods sind in aller Munde und längst in den Discountern angekommen. Was ist dran an der gesundheitsfördernden Wirkung von Goji-Beeren, Moringablattpulver oder der Mikroalge Spirulina?