Hurra, falsch! Wie einen Fehler weiter bringen können

Auch bei der Feuerwehr kann laut Andreas Gattinger von der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule München mal etwas schieflaufen. Die Suche nach den Fehlerursachen passiert meistens im Team. Anders als bei den Einsätzen selbst, spielen bei diesen Besprechungen Hierarchien keine Rolle – im Gegenteil.

"Bei der Bundeswehr nennt sich das Schiffsjungen-Besprechung", erklärt Gattinger. "Dass man quasi von unten, mit dem Hierarchieschwächsten anfängt, dass der anfängt zu erzählen aus seiner Sicht. Und erst der Einsatzleiter zum Schluss. Und damit ist man relativ schnell in der Besprechungs-Ebene, um wirklich auch die Fehler aufzudecken und wirklich auf den Kern des Gesprächs zu kommen."

Statt Fehler unter den Teppich zu kehren, schaut das Team genau hin, um sie später nicht zu wiederholen. Aufklären statt vertuschen – die Taktik hat sich bewährt und interessiert mittlerweile sogar Managerinnen und Manager.

Was ist eigentlich ein Fehler? Versuch einer Definition …

Doch was ist eigentlich ein Fehler? Prof. Olaf Morgenroth, Gesundheitspsychologe an der Medical School Hamburg, erklärt: "Eine allgemeine Definition ist, dass Fehler beim Handeln auftreten, beim Verfolgen von Zielen. Es sind Abweichungen von dem, was man erwartet oder was man als Ziel erreichen möchte. Und dazu kommt, dass Fehler eben nicht intendiert sind. Das heißt, man beabsichtigt nicht, den Fehler zu machen oder falsch zu handeln, sondern sie treten einfach auf."

Auch "alte Hasen" machen Fehler – weil sie sich zu sicher fühlen in ihrer Routine. Mangelnde Aufmerksamkeit ist auch häufig der Grund für Fehler am Arbeitsplatz. Dieter Frey ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie. Er sagt: Dadurch, dass viele Arbeitsabläufe stressiger geworden seien, leide die Konzentration.

Aber jeder Misserfolg ist gleichzeitig auch eine Chance der Ursachensuche, so Frey: Woran lag es, wie kann man es besser machen? Und da sieht man, dass Fehler oft notwendig sind für die Entwicklung. Dieser nüchterne Blick auf das Verhalten sorgt für Abstand. Und er bietet im Idealfall eine andere Perspektive und Lösungswege.

Vorbild Fliegerei – Was wir von der Flugbranche lernen können

Wer wissen will, wie man am besten aus Fehlern lernt, kommt an der Luftfahrt nicht vorbei. Trotz größter Sicherheitsmaßnahmen passieren auch hier Fehler, manchmal mit tragischem Ausgang. Doch in der Fliegerei sind Missgeschicke kein Tabu, sondern Forschungsgegenstand. In keinem anderen Bereich gehen Menschen Fehlern so sehr auf den Grund, sagt Jan Hagen, Luftfahrtexperte und Hobbypilot.

"Wenn sie sich mal in den Flugsicherheits-Abteilungen der Fluggesellschaften umhören: Die kriegen ja Berichte von ihren Flugzeugbesatzungen über Fehler, die die gemacht haben, und das sind gar nicht mal so wenige. Aber der Punkt ist und das sehen wir ja auch: Diese Fehler führen nicht zu Unfällen, und sie führen deshalb nicht zu Unfällen, weil sie eben erkannt werden, man drüber spricht. Und noch wichtiger: Aus dem, was man aufzeichnet, kann man lernen. Das ist eigentlich dann der nächste Punkt." Jan Hagen, Luftfahrtexperte

Kann ein Assistent einen Chirurgen auf Fehler aufmerksam machen?

Crewmitglieder lernen von Anfang an, rechtzeitig die Reißleine zu ziehen wenn sie merken: Etwas geht schief, der Flieger sinkt zu schnell oder die Tanks sind fast leer. Dabei üben auch sehr erfahrene Besatzungsmitglieder, Hinweise von jüngeren ernst zu nehmen - hierarchiefrei.

Wäre etwas Ähnliches auch bei einer Krankenhaus-OP denkbar? Ein Assistent müsste hier schon seinen ganzen Mut zusammennehmen, um den Chirurgen auf einen Fehler aufmerksam zu machen. In manchen Krankenhäusern gibt es hierfür schon Regeln, aber längst nicht in allen. Da könnten formalisierte Abläufe wie in der Fliegerei durchaus hilfreich sein.

Checklisten helfen Fehler vermeiden

Jan Hagen arbeitet auch mit Ärzten und Krankenschwestern zusammen: "Es gibt Checklisten, die die WHO entwickelt hat für bestimmte Verfahren, die in Krankenhäusern zum Einsatz kommen", so der Experte. "Wichtig ist eigentlich nur, dass man Verfahren hat, um eben sicherzustellen, dass bei bestimmten Eingriffen, wo Fehler passieren können, diese Fehlerquellen durch die Checklisten auszuschalten."

Wer verhindern will, dass ein Patient wegen eines falsch dosierten Medikaments auf der Intensivstation landet, sollte einen Kollegen bitten, die Dosierung zu überprüfen. Doch im Stress geht das Vier-Augen-Prinzip in der Klinik häufig unter. Mindestens genauso wichtig wie Checklisten und formalisierte Abläufe ist es deshalb, offen über Fehler zu sprechen, damit sie sich nicht wiederholen.

Gute Führung: Warum es sich lohnt, über Missgeschicke zu reden

Hagen hat festgestellt, das viele in der Berufswelt bei der Besprechung von Fehlern das Vieraugengespräch präferieren, auch, weil es vor Bloßstellung schützt. Das sei zwar gut, aber es verhindere das Lernen in einem weiteren Umfeld.

Dieter Frey, Arbeits- und Organisationspsychologe, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, wie Unternehmen und Organisationen gute Ergebnisse erzielen und gleichzeitig das Wohl ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blick haben. Dabei hängt viel von der Führungskraft ab:

"Die Führungsperson spielt eine ganz zentrale Rolle, wie man mit Fehlern umgeht – professionell oder ob man sie unter den Teppich kehrt weil die Leute Ängste haben. Oder ob man sagt, Fehler als Chance." Prof. Dieter Frey, Arbeits- und Organisationspsychologe LMU München

Erfahrung macht Menschen nicht klüger - es ist deren Reflexion

Viele Unternehmen neigen dazu, vor allem über Erfolge zu reden. Dabei kann man laut Frey über Fehler im Durchschnitt mehr lernen. Er plädiert für eine Unternehmenskultur, in der Leute nicht abgestraft werden. Man könne beispielsweise auch aus einem Fehler einer Führungskraft lernen. Die Suche nach Fehlerursachen bedeutet mitunter viel Aufwand. Aber sie lohnt sich, erklärt Frey.

Echte Vorbilder sind für ihn deshalb nicht die scheinbar unfehlbaren Mitarbeiter, Chefinnen oder Kollegen, sondern Menschen, die große Lust haben, Neues zu wagen und sich von Missgeschicken anspornen lassen.

"Also meine These ist, dass Reife und Weisheit und Persönlichkeitsentwicklung eng mit der Fähigkeit zusammenhängen, die eigenen Erfahrungen zu reflektieren. Was lief gut, was lief nicht gut? Was könnte ich besser machen? Erfahrung macht Menschen nicht klüger. Es ist die Reflektion von Erfahrung. Und dasselbe kann ich auch auf Teams übertragen und damit auch auf ganze Firmen. " Prof. Dieter Frey

Reflektion bedeute nie, dass man sich klein mache und nur die Schwächen sehe, so Frey, sondern immer auch die Stärken, Chancen und Potenziale. Wer es schafft, so zu denken, ruft vielleicht beim nächsten Missgeschick: Hurra, falsch!