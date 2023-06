Hunde beißen an heißen Tagen häufiger

Anhaltende Hitze macht uns aggressiv und reizbar. Steigen die Temperaturen dauerhaft über 25 Grad, fühlen wir uns schneller genervt, frustriert und überfordert. Der Körper sendet Stresshormone aus, die Toleranzschwelle sinkt. Und: Offenbar geht es Hunden bei Hitze ganz ähnlich.

Hund beißt eher, wenn ihm warm wird

Clas Linnman, Rehabilitationsmediziner an der Harvard Medical School in Boston, hat Daten aus acht US-amerikanischen Großstädten ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass das Risiko, von einem Hund gebissen zu werden, an heißen, sonnigen Tagen und auch wenn die Ozon-Konzentration steigt, zunimmt.

Je nach Wetterlage steigt das Risiko für einen Hundebiss um zwischen drei und elf Prozent. Die Daten stammen von Veterinärämtern und Notaufnahmen unter anderem aus Dallas, Chicago, Los Angeles und New York - über 70.000 dokumentierte Hundebisse aus einem Untersuchungszeitraum von knapp zehn Jahren.

Ähnliches Verhalten bei Menschen schon bekannt

Dass Hunde bei heißem Wetter häufiger mal zubeißen, sei eigentlich keine Überraschung, so der Studienautor. So sei ja bekannt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Gewaltbereitschaft bei Menschen einerseits und steigenden Temperaturen und Luftverschmutzung andererseits. Warum sollten Hunde unter solchen Bedingungen nicht auch aggressiver werden, so Linnman.

Was die Daten allerdings nicht hergeben: Welche Hunderassen besonders betroffen sind und wer genau gebissen wurde: Hundehalter oder ein fremder Passant? In jedem Fall: Damit Konflikte in den heißen Monaten nicht eskalieren, empfiehlt es sich für alle Beteiligten, sich hin und wieder mal abzukühlen.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!