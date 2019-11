Homöopathie: Wer heilt, hat Recht?

Schulmedizin oder Homöopathie - ist es schlussendlich eigentlich egal, wie wir wieder gesund werden? Darüber diskutierten in der BR24-Live-Runde Medizinethiker Prof. Urban Wiesing, Patientin Bettina Frank und Homöopath Stefan Reis.

"Homöopathie ist für mich keine Medizin."

Bettina Frank steht der Homöopathie kritisch gegenüber, sie engagiert sich mittlerweile sogar im Informationsnetzwerk Homöopathie und will aufklären. Mehrere Jahre lang hatte sie versucht, mit Globuli ihre Migräneattacken zu heilen. Erfolglos. Statt von Heilung spricht sie heute von falschen Versprechungen. Zur Frage, ob Homöopathie Heilmittel oder Humbug sei, hatte sie eine klare Antwort.

"Homöopathie hat in über zweihundert Jahren keinen Wirknachweis erbringen können. Man hat alles untersucht, von vorne bis hinten, was man untersuchen kann. Es ist nichts rausgekommen, außer ein bestimmter Placeboeffekt oder Kontexteffekte, die darauf beruhen, dass sich der Homöopath oder Heilpraktiker einfach mehr Zeit nehmen kann." Bettina Frank, Patientin, Informationsnetzwerk Homöopathie

"Klassische Medizin auch nicht durchwegs wissenschaftlich"

Stefan Reis, Homöopath und Vorstandsmitglied im Verband klassischer Homöopathen, widersprach Frau Frank. Für ihn habe Homöopathie absolut eine Berechtigung, dass zeige ihm vor allem seine tägliche Erfahrung aus der Praxis. Außerdem, so Reis, sei die klassische Medizin nicht in allen Teilen so wissenschaftlich, wie sie es vorgebe.

"Für mich ist Homöopathie durchaus Medizin und ein berechtigter Teil der Medizin, aber Homöopathie steht nicht entgegen der Schulmedizin. Wenn die Therapie, die angeboten wird, darauf basieren muss, dass sie eine Evidenz zeigt, dann sind ganz viele therapeutische Verfahren, auch in der Schulmedizin heute kaum anwendbar. Zum Beispiel bei der Anwendung von Antidepressiva ist die Evidenzlage sehr schlecht." Stefan Reis, Homöopath

Homöopathie ja, aber nicht über die Krankenkasse

Die Lage für Antidepressiva sei in der Tat eng, stimmte Medizinethiker Prof. Dr. Urban Wiesing zu. Jedoch, so Wiesing, wolle man ja nicht Not mit Elend begründen. Von einem Miteinander zwischen Medizin und Homöopathie wollte er auch nichts wissen. Zwar wirke Homöopathie, aber es sei nicht wissenschaftlich belegbar und deswegen auch nicht von der Allgemeinheit zu finanzieren. Wer es nutzen will, solle es privat bezahlen.

"Dass die Homöopathie wirkt, bestreitet niemand ernsthaft. Nur, es gibt wirklich keinen einzigen guten Beweis dafür, dass es besser wirkt als Placebo. Da stellt sich die Frage: Wie sollen wir damit umgehen?"

Ärzte, die ihren Berufsstand der Wissenschaft zu verdanken haben, so Wiesing, sollten keine Homöopathie anbieten und gesetzliche Krankenkassen für homoöpathische Leistungen nicht aufkommen.

Userkommentare von beiden Seiten

Während die Diskussion zwischen den Teilnehmern immer lebendiger wurde, gab es auch unter den Usern mehr und mehr Kommentare pro und contra Homöopathie. So schrieb etwa Michal Duschner auf Facebook:

"Gott sei Dank gibt es auch gute Ärzte, die sich der Homöopathie zugewandt haben und mehr Erfolge beim Patienten haben als Pharma." Michael Duschner, Facebook-Nutzer

Neben einigen Kommentaren pro Homöopathie gab es jedoch auch teils heftige Kritik, wie die von Markus Georg Grimm, ebenfalls auf Facebook.

"Ich habe lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass Homöopathie auf Wahrnehmungsfehlern und Kontexteffekten beruht. Deshalb weiß ich, wie mühsam ein Umdenken ist. Aber wenn man es mal verstanden hat, gibt es auch kein Zurück mehr. Ich werde mich nicht mehr hinters Licht führen lassen. Und ich sehe es nicht ein, dieses Potemkinsche Dorf der Medizin über die Krankenkasse mitzufinanzieren." Markus Georg Grimm, Facebook-Nutzer