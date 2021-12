Homöopathie und Anthroposophie: Verschlimmerer der Corona-Welle?

Die Leute, die nicht oder nur wenig an alternative Heilverfahren glauben, haben eine hohe Impfbereitschaft. Bei denen, die stark an Homöopathie & Co. glauben, sind es deutlich weniger, die sich impfen lassen würden. Für Grams kommt das nicht von ungefähr: "Die Gesundheitspolitik in Deutschland hat es über Jahre versäumt, der Homöopathie und der Anthroposophie den gerechten Platz zuzuweisen: nämlich außerhalb der Medizin."

Stefan Schmidt-Troschke, Vorstandsmitglied des Dachverbands Anthroposophische Medizin in Deutschland, hat bei einem Interview mit dem ZDF indes gesagt, dass anthroposophische Ärzte "die Impfung für die Bekämpfung der Pandemie ausdrücklich begrüßen" würden.

"Sollen die einen impfen, die anderen machen Homöopathie" – diese Haltung kritisiert die Autorin Katharina Nocun. Sie beschäftigt sich schon seit längerem mit Verschwörungsideologien und hat sich das Lager der Impfgegner in Recherche für ihr neues Buch genau angeschaut. Nocun hält die Gefahr, dass der Glaube an alternative Heilmethoden ein Türöffner in eine Welt der generellen Wissenschaftsablehnung sein kann, für real und unterschätzt.

Im Video: Homöopathie und Anthroposophie als Verschlimmerer der Corona-Welle? Possoch klärt!