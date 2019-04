Homo luzonensis: Neue Menschenart auf den Philippinen

Mehrere Fuß- und Handknochen, Teile eines Oberschenkelknochens und sieben Zähne von Hominiden sind in der Callao-Höhle in der Provinz Cagayan im Norden der Philippinen gefunden worden. Die daraus gezogenen Schlüsse und Erkenntnisse veröffentlichen die Forscher am 10. April 2019 in der Fachzeitschrift Nature.

Hinweise auf neue Hominiden-Art auf philippinischer Insel Luzon

Diese Fossilien sind für Archäologen von der Universität der Philippinen und dem französischen Naturkundemuseum in Paris ein ausreichender Beweis für die Entdeckung einer neuen Homo-Spezies. Sie lebte vor 50.000 Jahren - im späten Pleistozän - auf der philippinischen Insel Luzon. Es wäre eine weitere neue Menschenart, von der man nicht weiß, wie ihre Vertreter aussahen.

Homo luzonensis erreichte wohl nur die Größe eines Kindes

In der Callao-Höhle fanden die Wissenschaftler Florent Détroit, Armand Salvador Mijares und ihre Kollegen neben dem schon vor einigen Jahren entdeckten Fußknochen zwölf weitere Hominidenknochen und -zähne. Sie stammen von mindestens drei Personen.

Die Größe der Hand- und Fußknochen, des Oberschenkelfragments und der sieben Zähne lassen vermuten, dass Homo luzonensis wohl unter 1,20 Meter klein war. Der Name geht auf den Fundort, die Insel Luzon, zurück.