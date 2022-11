Hörer diskutieren: Sollen wir andere anschwärzen?

Ein Autofahrer stellt seinen Wagen vorübergehend auf einem Radweg ab. Die Nachbarin beschäftigt eine Putzfrau, die sie nur schwarz bezahlt. Die Wohngemeinschaft im Erdgeschoß feiert mal wieder mitten in der Nacht eine lautstarke Party.

Wie soll man auf so etwas reagieren? In welchen Fällen lässt man es auf sich beruhen? Soll man sich eher direkt beim Betreffenden beschweren - oder ist eine Anzeige bei der Polizei oder bei anderen Behörden angebracht? Ist eine solche Anzeige ein Beispiel für Zivilcourage oder schlicht Denunziantentum?

Fotos von Falschparkern vor Gericht

Wie relevant diese Fragen sind, zeigte jüngst ein Fall, der vor dem Verwaltungsgericht Ansbach verhandelt wurde: Das Landesamt für Datenschutzaufsicht hatte zwei Männer verwarnt, die Falschparker fotografiert und die Bilder an die Polizei weitergeleitet hatten. Dagegen reichten die beiden Klage ein. Das Gericht gab ihren Klagen statt und entschied, dass Bürger Falschparker zum Zweck einer Anzeige fotografieren dürfen. Es habe sich bei dem Vorgehen um eine rechtmäßige Datenverarbeitung gehandelt .

Anzeigen als "Akt der Selbstverteidigung"

Die Meinungen der Anrufer im Tagesgespräch zum Thema "Anzeigen oder nicht" waren sehr geteilt. So vertrat etwa ein Hörer aus Erding bei München die Ansicht, manche Zeitgenossen hätten "kein Gespür für andere". Wenn zum Beispiel Radwege zugeparkt würden, zeige sich "die Gleichgültigkeit mancher Verkehrsteilnehmer gegenüber anderen".

Die Polizei tue in solchen Fällen von selbst oft nichts, wenn Bürger sich also an die Ordnungshüter wendeten, habe das "mit Denunziantentum nichts zu tun". Eine Anzeige bei den Behörden sei daher "ein Akt der Selbstverteidigung". Der Staat setze das Recht "von sich aus" nicht mehr durch und ohne Kontrolle laufe "alles aus dem Ruder".

"Denunziantentum" als Spaltpilz für die Gesellschaft

Ein Anrufer aus München - von Beruf Lieferfahrer - sah das ganz anders und klagte über "Denunzianten und Hilfspolizisten", die "nichts Besseres zu tun" hätten als andere beiden Behörden hinzuhängen. Es komme zu einer Spaltung der Gesellschaft, zu einem "Einer gegen den Anderen", wenn die Behörden alarmiert würden, "nur um den Radweg frei zu machen, zum Beispiel". Ein "Denunziantentum" sei hier "fehl am Platz".

Kein Freiraum für "unhaltbare Zustände"

Der Hörer Ernst K. aus München hielt dem entgegen, es hänge "vom Grad der Rücksichtslosigleit ab, ob man jemanden anzeigt". Eine freie, liberale Gesellschaft funktioniere nur, "wenn sich jeder an die Regeln hält". Die Bürger könnten Rücksichtslosigkeit nicht einfach hinnehmen.

Eine Hörerin aus München meinte, prinzipiell solle immer versucht werden, Konflikte im Gespräch mit anderen zu lösen, nur wenn es um "unhaltbare Zustände" gehe, etwa wenn es um Misshandlung von Kindern gehe, sei es in jedem Fall richtig, sich an die Behörden zu wenden.

Hinweise im Interesse der Allgemeinheit

In diese Richtung argumentierte auch der zugeschaltete Sprecher des Finanzministeriums von Baden-Württemberg, Sebastian Engelmann. In Baden-Württemberg gibt es ein Internet-Portal, bei dem man anonyme Hinweise auf Steuerdelikte abgeben kann. Dabei, so Engelmann, gehe es nicht um kleinkarierte Schnüffelei beim Nachbarn, um "Peanuts und kleine Fische", sondern um "gesellschaftlich relevanten Steuerbetrug".

Hier werde keinen unbegründeten Vorwürfen nachgegangen, sondern einem "Betrug an uns allen". Die Steuerbehörden hätten ohne Hinweise von Außen oft keine Chance, hier das Interesse der Allgemeinheit durchzusetzen.

Entscheidend: Das Recht nicht selbst durchsetzen

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderator Achim Bogdahn ist war der Historiker Prof. Lars Deile. Ihm war auch mit Blick auf ein solches Melde-Portal wichtig, dass es nicht dazu dienen dürfe, "dass Leute Angst kriegen". Ein solches "Operieren mit Angst" sei sehr problematisch.

Generell komme es immer zu Problemen, "wenn einem die Ordnungsbehörden nicht das Recht schaffen, das man möchte". Hier sei dann entscheidend, dass das Gewaltmonopol des Staates gewahrt bleibe: Es sei eine "große Errungenschaft des modernen Rechtsstaates, dass nicht jeder sein Recht selber durchsetzt".

Dashcams als Weg in den Abgrund

Deile warnte vor einer Kultur des Misstrauens in der Gesellschaft, das etwa entstehen könne, wenn Bürger ständig mit Kameras andere aufnehmen würden, um Beweismaterial zu sammeln, zum Beispiel mit sogenannten "Dashcams" im Auto. Man gehe dann permanent davon aus, dass etwas passiere, "wovon wir nicht einmal wissen, ob es eintreten wird". Solches Misstrauen führe aus seiner Sicht als Historiker "in den Abgrund hinein".