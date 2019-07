Höheres Allergierisiko durch Magensäureblocker

Magensäureblocker sind Medikamente, die meist gegen Sodbrennen und Aufstoßen sowie Entzündungen des Darms oder der Speiseröhre verschrieben werden. Aber auch begleitend zur Einnahme von Schmerzmitteln werden sie empfohlen. Die Säureblocker sollen dabei helfen den pH-Wert im Magen zu verringern. Häufig werden sogenannte Protonenpumpenhemmer (PPI) verschrieben, um die Produktion der Magensäure zu verringern. Dadurch gerät das natürliche Gleichgewicht im Magen und Darm durcheinander.

Magensäureblocker sind nicht harmlos

Magensäureblocker sind schon länger umstritten, denn die Nebenwirkungen sind größer, als bisher angenommen. Die Forscherinnen Galateja Jordakieva und Erika Jensen-Jarolim von der Medizinischen Universität Wien zeigten in Studien, dass Magensäureblocker nicht harmlos sind. Seit 2003 untersuchen die Wissenschaftlerinnen Magensäureblocker und stellten in Tierversuchen deutliche Nebenwirkungen fest. Diese sogenannten Protonenpumpenhemmer behindern unter anderem die Aufnahme von Kalzium und Vitamin B12 und fördern dadurch die Knochenerkrankung Osteoporose und können zu Nervenschäden führen.

Magensäureblocker fördern Allergien

Die Forscherinnen werteten nun Krankendaten von über acht Millionen Patienten in Österreich aus und erhielten Einblick, wie oft die Menschen zwischen 2009 und 2013 bestimmte Medikamente verordnet bekamen. Dabei zeigte sich, dass Patienten die einen Magensäureblocker verschrieben bekamen, daraufhin ein Allergiemedikament benötigten, war zweimal so hoch als bei anderen Patienten. Weiterhin stellten sie fest, dass die allergiefördernde Wirkung sogar mit dem Alter zunahm. Bei den über 60-Jährigen war sie fünfmal so hoch, wie bei den unter 20-Jährigen. Frauen waren häufiger betroffen als Männer.

Risiko nicht nur für Nahrungsmittelallergien erhöht

Es handelt sich dabei nicht nur um Nahrungsmittelallergien, sondern zum Beispiel auch um Pollen- oder Hausstauballergien. Denn der Effekt der Magensäureblocker ist, dass Proteine im Magen nicht mehr so gut zerlegt werden und damit Signalwege aktiviert werden, die Allergien auslösen können. Ob die Allergien durch das Absetzen der Magensäureblocker wieder zurückgehen, ist noch unklar.

Magensäureblocker nicht leichtfertig einnehmen

Die Ergebnisse ihrer Studie veröffentlichten die Forscherinnen im Fachmagazin "Nature Communications“. Sie möchten darauf aufmerksam machen, dass Magensäureblocker nicht harmlos sind. Sie werden zu oft und zu leichtfertig verschrieben. Auch der Mediziner Ulrich Fölsch vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein rät deshalb, Magensäureblocker nicht vorsorglich zum Beispiel zu Schmerztabletten einzunehmen. Außerdem sollen die Medikamente schnell wieder abgesetzt werden.

Auch in Deutschland werden Magensäureblocker oft verschrieben. Rund 11,5 Millionen Versicherte der Barmer Krankenkasse bekamen im Jahr 2018 Magensäureblocker verordnet. Viele Protonenpumpenhemmer sind aber auch frei verkäuflich in der Apotheke erhältlich. Alle können das Allergierisikos erhöhen. So harmlos, wie die Medikamente beworben werden, sind sie in jedem Fall nicht.