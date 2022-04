Hitze, Trockenheit und Starkregen: Wetterextreme 2021 in Europa

Der Frühling war im vergangenen Jahr kühler als normal, der Sommer in vielen Regionen sehr heiß. Über das gesamte Jahr gemittelt machten die Temperaturen in Europa aus 2021 aber kein Rekordjahr. Während es weltweit das sechst- oder siebtwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war, lagen die Jahrestemperaturen in Europa laut des European State of the Climate 2021 ziemlich nah am Durchschnitt der vorangegangenen drei Jahrzehnte.

Trotzdem: Extreme Ereignisse gab es genug, wie zum Beispiel die verheerende Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Die Bilder und Schilderungen der Betroffenen haben sich eingegraben ins Gedächtnis. Auch Freja Vamborg vom EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus nennt beim Blick auf Wetter und Klima in Europa die extremen Regenfälle vom Juli 2021 an erster Stelle. Wobei sie betont, dass nicht nur die Wetterlage in der Katastrophenwoche außergewöhnlich war, sondern auch, was ihr voranging: "Wir hatten auch Anfang Juli viele starke Regenfälle. Auch die lagen auf der Skala der täglichen Regenmengen im Bereich des obersten einen Prozents. Das waren die Voraussetzungen, dass dieses langsam ziehende Tiefdruckgebiet, das den Starkregen Mitte Juli brachte, dieses Gebiet so treffen konnte."

Hitzerekorde in Südeuropa

Den Mittelmeerraum traf im Sommer quasi das gegenteilige Extrem: Eine Hitzewelle mit Temperaturen, die Rekorde brachen: 47 Grad Celsius in Spanien, die höchste in Spanien je gemessene Temperatur. 48,8 Grad wurden in Sizilien gemessen und damit europäischer Rekord. Hier herrschte schon Wochen vorher extreme Trockenheit, sagt Freja Vamborg: "Zusammen mit der Hitze ergab das beste Voraussetzungen für Waldbrände. Und so gab es über die ganze Region verteilt sehr viele Waldbrände, besonders in Italien, Griechenland und der Türkei."

Außerdem war im Jahr 2021 auffällig: In einigen Regionen in Westeuropa wehte der Wind so schwach wie seit mindestens vierzig Jahren nicht mehr. Das muss keine Folge des Klimawandels sein. Gerade beim Wind gibt es große Schwankungen von Jahr zu Jahr. Aber es hat dazu geführt, dass Windparks deutlich weniger Strom liefern konnten als in den Vorjahren.

Immer mehr Treibhausgas Methan in der Atmosphäre

Der Blick auf Europas Klima 2021 liefert also mehrere extreme Einzelereignisse. Der Blick auf die Atmosphäre zeigt einen Trend: Nicht nur der CO2-Gehalt in der Atmosphäre steigt, sondern auch der Methangehalt – und der sogar immer schneller, sagt Vincent-Henri Peuch, Direktor des Copernicus Atmosphärenüberwachungsdienstes: "Es besorgt uns sehr, dass die Rate, mit der der Methangehalt in der Atmosphäre ansteigt, sich im Vergleich zur Zeit vor 2020 fast verdoppelt hat."

Warum das so ist, ist noch eine offene Frage. Chemische Prozesse in der Atmosphäre können der Grund sein, dass Methan langsamer abgebaut wird. Aber auch höhere Emissionen sind laut Peuch eine mögliche Ursache: "Vermutlich ist der Anstieg in der vergangenen Dekade vor allem auf biologische Quellen zurückzuführen, aus natürlichen wie vom Menschen beeinflussten Quellen, also zum Beispiel aus Feuchtgebieten oder Reisfeldern in den Tropen."

An dieser wichtigen Frage arbeiten weltweit mehrere Forschergruppen, denn Methan ist ein starkes Treibhausgas. Nimmt sein Anteil in der Atmosphäre weiter so schnell zu, werden die nächsten Jahre mit Rekordtemperaturen nicht lange auf sich warten lassen.