Hitze im Auto - tödliche Falle für Kinder und Tiere

Neun Monate alten Säugling in aufgeheiztem Pkw zurückgelassen

Auch in dieser Woche ist es wieder zu zwei Vorfällen in Bayern gekommen. In Würzburg ließ eine Mutter am Montagmorgen ihren neun Monate alten Säugling in dem geparkten Pkw zurück, während sie einen Einkauf tätigte. Ein aufmerksamer Passant reagierte schnell, als das Baby bei einer bereits hohen Außentemperatur im Inneren des Fahrzeuges zu schreien begann und anschließend deutliche Anzeichen der Hitzeauswirkung zeigte. Die Mutter konnte im Verbrauchermarkt ausfindig gemacht werden und das Fahrzeug nach etwa fünfzehnminütiger Abwesenheit öffnen. Die Polizei ermittelt nun gegen die Mutter wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Kleinkind versehentlich bei Hitze in Auto eingeschlossen

In Feldkirchen bei München hat eine Mutter ihr Baby versehentlich in der Mittagshitze im Auto eingeschlossen. Die herbeigerufene Polizei schlug die Scheibe ein, um das Kind aus dem Auto zu retten, das in der prallen Sonne stand. Die Mutter kümmerte sich nach der Befreiung am Montag sofort um ihr Kind.