Wie sich das heiße Wetter auf die Gesundheit auswirkt

In der kommenden Woche werden die Temperaturen wieder deutlich auf über 30 Grad steigen, zumindest an einzelnen Tagen. Hitze setzt dem Körper sehr zu und auch gesunde Menschen merken, dass sie damit zu kämpfen haben. Im BR24-Interview der Woche erklärt Professorin Claudia Traidl-Hoffmann, wie sich die hohen Temperaturen auf den menschlichen Körper auswirken. Traidl-Hoffmann ist Direktorin des Instituts für Umweltmedizin am Münchner Helmholtz-Zentrum und Direktorin Umweltmedizin am Universitätsklinikum Augsburg.

Der Körpers versucht, die Kerntemperatur bei 37 Grad zu halten

Grundsätzlich ist es die Aufgabe des Körpers die menschliche Kerntemperatur zu halten, die so um die 37 Grad liegt. In diesem Bereich funktionieren Organe und das Gehirn am besten. Bei heißen Temperaturen wird es für den Körper zunehmend schwerer, die Körpertemperatur auf diesem Niveau zu halten. Durch das Schwitzen wird versucht, die zu hohen Temperaturen "loszuwerden".

Bei Hitze werden Kranke noch kränker

Bei Hitze gibt es Risikogruppen, die wegen der fehlenden Thermoregulation die Hitze nicht gut vertragen. Kleinkinder, ältere Leute sowie kranke Menschen können mit den hohen Temperaturen noch nicht oder nicht mehr gut umgehen. Und wenn diese körpereigene Regulation fehlt, droht die Gefahr eines Hitzschlages.

Schlechter Schlaf durch zu hohe Temperaturen

Wenn eine Hitzeperiode über mehrere Tage dauert, setzt das dem Körper extrem zu. Wichtig ist dabei, sich im Schlaf zu erholen. Doch bei 28 Grad im Schlafzimmer ist kein erholsamer Schlaf möglich, weil der Körper schwitzt und beschäftigt ist. Der dadurch resultierende Schlafmangel wirkt sich auch auf den Tag aus und man nimmt heiße Temperaturen noch belastender wahr.

Tagelange Hitze wird zur ernsthaften Belastung

Wenn sich heiße Temperaturen oft über Tage hinziehen, wird das zu einer extremen Belastung für den Körper. Die Länge der Hitzeperiode ist das Problem. Auch im Hinblick auf den Klimawandel verändert sich die Phasen mit heißen Tagen und extrem hohen Temperaturen.

Tipps für besonders heiße Tage: Regelmäßig trinken und Wohnung kühl halten

An Hitzetagen sollte man viel trinken - zum Beispiel Wasser, ungesüßte Früchtetees oder Saftschorlen. Um die Wohnung einigermaßen kühl zu halten wird empfohlen, die Fenster tagsüber zu schließen und erst nachts aufzumachen. Damit möglichst wenig warme Luft reinkommen kann. Und wer kann, sollte sich schon im Vorfeld auf diese Tage vorbereiten. Am besten schon rechtzeitig Vorräte einkaufen, damit man bei zu hohen Temperaturen nicht unbedingt das Haus oder die Wohnung verlassen muss.

Städteplanung der Zukunft: Grüner und biodiverser

In der Stadt können die Temperaturen noch um ein paar Grad höher liegen als auf dem Land und in der Region. Dazu kommen noch die Schadstoffe, die in der Luft liegen und zusätzlich den Körper belasten und durch die Hitze noch schlechter verarbeitet werden können. Wegen dieser Effekte ist es wichtig bei der Städteplanung schon an die Zukunft zu denken und dementsprechend umdenken. Grüner und biodiverser sollen die Städte werden, mehr Trinkbrunnen und natürlich auch mehr Bäume um die Luftqualität in den Städten zu verbessern. Auch begrünte Dächer und Fassaden können zu einer besseren Qualität beitragen.

Hitze hat auch indirekte Folgen bei Mensch und Natur

Es gibt einen Zusammenhang zwischen Hitze und dem Verlauf der Diabetes. Hitze wirkt sich dabei negativ auf den Zuckerspiegel aus. Inwieweit ein direkter Zusammenhang besteht, wird in aktuellen Studien untersucht. Aber auch in der Natur kann man Veränderungen wahrnehmen. Ökosysteme leiden unter den zu hohen Temperaturen und auch das Verbreitungsgebiet von Zecken hat sich ausgeweitet: Mehr als doppelt so viele Borreliose-Erkrankungen konnte man in den letzten fünf Jahren feststellen.