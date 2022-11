Historikerin: „Demokratie in Russland nach Putin möglich“

BR24: Dabei ist Gewalt bei einem Machtwechsel innerhalb eines nicht demokratischen Systems eigentlich ja nichts Unübliches?

Schattenberg: Wenn man sich als drittes Beispiel den gescheiterten Putschversuch gegen Michail Gorbatschow im August 1991 anschaut, kann man auch sehr schön sehen: Auch hier gibt es erstmal keine Militärgewalt. Also es geht nicht darum, den Diktator zu töten oder zur Seite zu schaffen. Genauso wie schon bei Chruschtschow wurde Gorbatschow nahegelegt, er möge doch bitte aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten. Das ist eigentlich so das Schema, weil so eine Absetzung natürlich möglichst in einem rechtlichen Rahmen passieren soll.

Das heißt, die Verfassung sieht nicht vor, dass zum Beispiel der Sicherheitsrat jetzt Putin absetzen könnte. Und von daher ist der sicherste Weg - und das war es eben damals auch für die Putschisten gegen Gorbatschow – den Präsidenten bzw. den Generalsekretär des Zentralkomitees dazu zu bringen, freiwillig zurückzutreten. Gorbatschow hat das damals jedoch verweigert. Doch selbst dann kam es eben nicht zu Mord oder Gewalt, sondern für drei Tage eigentlich zu einer Pattsituation. Dann gewannen zwar die Unterstützer Gorbatschows, doch das Land zerfällt dann eigentlich, weil die Legitimierung für diese Diktatur hinweg ist.

Putins heutiger Sicherheitsrat mit Polit-Büro der Sowjetunion vergleichbar

BR24: Kann man denn aber Putins System von heute mit dem System der Sowjetunion wirklich vergleichen?

Schattenberg: Das heutige System in Russland ist an sich natürlich vollkommen anders, weil es formal immer noch eine Demokratie ist, mit einem gewählten Parlament und mit den entsprechenden Verfassungsorganen. Das sah in der Sowjetunion wesentlich anders aus. Wenn man sich aber den obersten Führungskreis anschaut - also in der Sowjetunion war das das Polit-Büro der Kommunistischen Partei, jetzt haben wir zum Beispiel den Sicherheitsrat - scheint mir das doch relativ nach ähnlichen Prinzipien zu funktionieren. Putin hat dort vor allem Männer um sich geschart, die von ihm abhängig sind, die er ja auch eher mit Angst und Schrecken in Schach hält.

Putsch durch Putins Männer wegen Demütigungen?

BR24: Eigentlich ein Argument gegen einen Putsch?

Schattenberg: Naja, das ist kein wirklich kollegialer, freundschaftlicher Umgang, sondern es geht eher darum, wie man ja auch immer wieder sehen konnte, die anderen zu demütigen und ihnen zu zeigen, was ihr Platz in der Rang- und Hackordnung ist. Und das war auch jeweils immer die Situation damals in der Sowjetunion im Polit-Büro: Ein Kreis von Männern, die die Macht ausüben und die dann irgendwann der Meinung sind, der jeweilige Herrscher ist nicht mehr tragbar, und zwar weder für sie persönlich, weil sie ständig gedemütigt werden - das war unter Chruschtschow so - noch für das Land innen- und außenpolitisch.

Und insofern, gerade weil die Duma weitestgehend ja auch mit Putins Parteien besetzt ist und in dem Sinne kein Parlament, das eine eigene Meinungsbildung befördert, ist am ehesten wahrscheinlich, dass sich in diesem engsten Kreis, auch wenn das Leute sind, die Putin schon lange begleiten, sich irgendwann der Gedanke durchsetzt, dass Putin für Russland nicht mehr tragbar ist.

"Personen ändern sich, wenn der Diktator erstmal tot ist"

BR24: Aktuell wirkt es jedoch mit Blick auf Putins Sicherheitsrat so, dass dort auch radikale Politiker nachfolgen könnten?

Schattenberg: Wenn man in die Geschichte schaut, ist es eigentlich erstaunlich, wie stark sich Personen ändern, wenn der Diktator erstmal weg oder tot ist. Also sicherlich ist das am stärksten nach Stalins Tod 1953 zu sehen, wo all diejenigen, die vorher mit ihm selber auch den Terror durchgezogen haben, also die wirklich alle Blut an den Händen haben, plötzlich entsetzt darüber sind, was sie getan haben und dafür sorgen, dass eben dieses Lagersystem, dass Terror, Folter, Massenerschießungen abgeschafft werden.

Das ist wirklich ein Phänomen, das aber auch schon öfters beschrieben wurde, also auch von Hannah Arendt in ihrem Buch über den Totalitarismus. In dem Moment, wo der Diktator weg ist oder das System zusammenfällt, erschrecken sich die Menschen plötzlich selber oder sind darüber erstaunt, was für sie am Vortag noch normal und selbstverständlich war. So könnte sich in dem Moment, wo dieser Bann bricht, sehr viel zum Guten auch ändern.

BR24: Das heißt, mit dem Ende der Präsidentschaft Putins muss nicht zwangsweise ein gewaltvoller Putsch radikaler Kräfte einhergehen?

Schattenberg: Solche Prozesse laufen ja immer ungeplant ab und können sowohl ins Chaos oder in Gewalt umschlagen als auch eben sehr viel kreative neue Kräfte freisetzen. Und wie gesagt, um noch mal auf die Geschichte zurückzukommen. Bisher ist das in Russland eigentlich immer eher produktiv und positiv abgelaufen. Sieht man vielleicht einmal von der Oktoberrevolution und dem nachfolgenden Bürgerkrieg ab, ist das im vergangenen Jahrhundert alles immer in friedlichen Bahnen verlaufen. Und von daher bin ich zuversichtlich, gerade weil das Land eine zivilgesellschaftliche Tradition und die 90er und 2000er-Jahre durchlebt hat. Und es sind eigentlich genügend Strukturen und auch Parteien vorhanden, auch wenn sie nur noch so halb im Untergrund operieren können, dass diese die Situation auffangen und gut meistern könnten.

Protestpotenzial in Russland vorhanden

BR24: Wäre die russische Bevölkerung überhaupt nach einer langen Regierungszeit Putins für eine echte Demokratie empfänglich?

Schattenberg: Russland ist ein großes Land und besteht aus vielmehr als nur einer schweigenden, gehorchenden Bevölkerung. Das Ende der 80er-Jahre, also schon die Zeit von Glasnost und Perestroika, hat eine sehr lebendige Zivilgesellschaft gesehen und durchaus nicht nur in den intellektuellen Schichten, sondern auch im Protest bei den Arbeitern. Auch wenn das sozialer Protest für mehr Lohn oder auch ein Protest der Rentner für mehr höhere Renten ist, sind da eindeutig Protestpotenzial und Leute, die vollkommen anders denken, vorhanden. Und das hat sich in den 1990er Jahren und eigentlich bis in die 2000er Jahre, also bestimmt bis 2014, so fortgesetzt.

Opposition in Russland immer noch vorhanden

BR24: Hatte der Westen Einfluss auf die russische Bevölkerung?

Schattenberg: Gerade die jungen Russinnen und Russen sind ja viel gereist. Viele haben im Ausland studiert oder waren zumindest mal für ein Semester im Ausland. Das heißt, die Leute kennen die Welt und haben eigentlich eine ganz andere Vorstellung, wie sie leben wollen, nämlich nicht nur wirtschaftlich halbwegs gut, sondern eben auch freiheitlich mit Selbstbestimmung. Ich glaube, dass in Russland wesentlich mehr Opposition vorhanden ist, als das momentan auf den ersten Blick so scheinen mag.

"Demokratie für Russland nach Putin möglich"

BR24: Wenn es nach Wladimir Putin geht, ist Russland für eine echte Demokratie nicht geschaffen. Dem würden Sie wahrscheinlich widersprechen?

Schattenberg: Das halte ich eigentlich mit für das größte Problem, dass diese These der Unregierbarkeit, also, dass Russland nicht bereit für die Demokratie sei, immer her geredet wird. Und natürlich versucht gerade auch Putin immer darzulegen, die 90er-Jahre hätten bewiesen, dass Russland für die Demokratie nicht bereit sei, weil es damals nur Chaos, wirtschaftlichen Niedergang und Kriminalität gegeben habe. Und deshalb sei er der Herrscher mit starker Hand, der diese Demokratie lenkt, die eben längst keine Demokratie mehr ist.

Und er hat ja auch immer wieder gesagt, Russland sei nicht bereit für ein Mehrparteiensystem. Das sagt er aber nur, weil ihm das natürlich so gut passt und weil er alle Parteien, die es gab, erfolgreich zerstört hat. Also, da denke ich, gibt es überhaupt keine Hürden oder zumindest nicht mehr als in anderen Staaten, auch in Russland zu einem demokratischen System mit mehreren Parteien und einer offiziellen zivilen Debatte zu gelangen.