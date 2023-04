Hirschkäfer mögen Wärme und Laubwälder – also Franken

Hirschkäfer sind in Bayern stark gefährdet und gesetzlich geschützt. Um herauszufinden, wo sich die Käfer aufhalten, hatten Wissenschaftler der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft und des Biodiversitätszentrums Rhön im vergangenen Jahr dazu aufgerufen, möglichst viele der Tiere zu registrieren. Das Ergebnis der Bürgersichtungen: Laut der Meldedaten liegt der Verbreitungsschwerpunkt der wärmeliebenden Insektenart vor allem in Franken. Einzelne Funde wurden aber auch aus München und Passau gemeldet.

Menschen finden Krabbler vor allem dort, wo sie sich selbst aufhalten

Die meisten Käfer (1.083) wurden in Siedlungsbereichen gefunden. Deutlich weniger Hirschkäfer trafen die Melderinnen und Melder am Waldrand (296), im Wald (170) und im Offenland (134) an. "Dass viele Tiere in Siedlungsbereichen beobachtet wurden, hängt natürlich auch mit der Art der Studie zusammen. Es zeigt uns aber trotzdem, dass sich die Tiere auch in heimischen Gärten wohlfühlen", kommentiert der Hirschkäferexperte Markus Rink die Ergebnisse. Franken sei wegen seiner warmen Witterung und der lichten Eichen- und Buchenwälder seit jeher ein bei den Käfern beliebter Standort gewesen.

Forscher erfreut über gesunde Hirschkäfer

Besonders erfreulich war es für die Forscher, dass es sich bei knapp 90 Prozent der Fundmeldungen um unverletzte Käfer handelte. Ein Großteil der Meldungen stammt aus den Monaten Mai und Juni und hier vor allem aus der Zeit zwischen 12:00 und 15:00 Uhr. "Bei warmen Temperaturen sind die Käfer sehr mobil und es erhöhen sich die Chancen, sie hören, sehen und beobachten zu können", erklärt die LWF-Expertin Anna Kanold.

Tote Weibchen geben Auskunft über Stelle der Eiablage

Auch tote Hirschkäfer seien aber wichtige Nachweise. Besonders Weibchen sterben oft ganz in der Nähe ihrer Eiablagestelle, was diese Funde besonders wertvoll für den Schutz der Art macht. So könne "Citizen Science" – also die Mithilfe von Bürgerinnen und Bürgern – nach Ansicht der Wissenschaftler einen wertvollen Beitrag für das Monitoring leisten: Bei vielen Hirschkäferfunden handelt es sich um Zufallsbeobachtungen beim Spaziergang am Waldesrand, im eigenen Naturgarten oder sogar an einem warmen Frühsommertag im Biergarten, da der größte einheimische Käfer lichte, wärmebegünstigte Laubwälder mag.

Hirschkäfer verbringt längste Zeit seines Lebens unter der Erde

Der seltene und gefährdete Hirschkäfer gehört zu den FFH-Arten. Darunter versteht man Arten, die dem Schutz der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie unterliegen. Zur Beurteilung ihres Erhaltungszustandes werden Langzeitbeobachtungen durchgeführt. "Ein derartiges Monitoring ist bei Hirschkäfern mit herkömmlichen Methoden jedoch schwer umzusetzen. Denn die Käfer entwickeln sich bis zu acht Jahre unterirdisch an sich zersetzendem Holz, und fliegen nach dem Schlüpfen mehrere Kilometer weit und lassen sich nur bis maximal zwölf Wochen im Jahr lebend beobachten", so Kanold.

Die Männchen lassen sich leicht anhand ihres namensgebenden, geweihartigen Oberkiefers identifizieren. Ihre Körpergröße schwankt zwischen dreieinhalb und neun Zentimetern. Hirschkäferweibchen sind dagegen mit einer Länge von drei bis fünf Zentimetern deutlich kleiner und verfügen über einen wesentlich weniger ausgeprägten Oberkiefer. Kennzeichnend sind auch die schwarzbraune Grundfarbe sowie das rotbraune Schimmern der Flügeldecken.

Jetzt wieder Käfer-Sichtungen melden

Das Bürgerprojekt geht nun in eine neue Runde: Wer einen Hirschkäfer entdeckt, kann den Fund online auf der Internetseite "Hirschkäfer-Suche" melden, am besten mit Angabe von Fundort und Funddatum sowie einem Foto des Käfers. Der Käfer brütet besonders gerne in Totholz, das bereits stark zersetzt ist, etwa an morschen Baumstümpfen von Eichen oder anderen Laubbäumen. Gute Voraussetzungen gibt es also in lichten Wäldern und an Waldrändern, aber auch in Wohnsiedlungen.