Himmelsspektakel über Franken: Komet "Neowise" zum Greifen nah

Früh aufstehen muss man gerade, gegen 3 Uhr morgens, und etwas Glück braucht man mit dem Wetter: Dann kann man, ganz ohne Hilfsmittel, den Kometen "Neowise" am nordöstlichen Sternenhimmel sehen.

Seltenes Himmelsspektakel

Nur alle 5.000 bis 7.000 Jahre kommt der Schweifstern der Erde so nahe, dass er mit bloßem Auge zu sehen ist. Am 23. Juli steht er der Erde am nächsten, haben Astronomen berechnet. Dann beträgt seine Entfernung nur noch 103 Millionen Kilometer. Das entspricht ungefähr zwei Dritteln des mittleren Abstands der Erde zur Sonne.

Ab Mitte Juli am besten zu sehen

Im Moment erstrahlt "Neowise" oder "C/2020 F3" so hell wie ein heller Stern. Er taucht kurz vor der Morgendämmerung auf, tief am Horizont im Sternbild Fuhrmann. Und verschwindet aus dem Blickfeld, sobald die aufgehende Sonne ihn überstrahlt. Ab Mitte Juli, sagen die Experten, wird es leichter, ihn am Sternenhimmel zu finden: Er gewinnt an Höhe über dem Horizont und wandert in Richtung des Großen Wagens. Allerdings verliert er zugleich an Leuchtkraft. Und geht immer früher auf: Das heißt, man kann ihn zunächst nachts und dann am Abendhimmel beobachten.

"Neowise" wurde erst kürzlich entdeckt

Entdeckt wurde der Komet erst am 27. März, und zwar vom Weltraumteleskop "Wise". In den vergangenen Tagen durchlief der neue Schweifstern den sonnen nächsten Punkt seiner Bahn – nun entfernt er sich wieder von der Sonne. Ein spektakuläres Foto des kosmischen Besuchers gelang vor wenigen Tagen einem Kosmonauten an Bord der Internationalen Raumstation ISS. Zwar ziehen häufig Kometen an der Sonne vorbei, doch die meisten sind nur in Fernrohren zu sehen. Sehr selten sind dagegen die spektakulär hellen Schweifsterne, wie zum Beispiel die prächtigen Kometen Hale-Bopp und Hyakutake in den 1990er Jahren.

Kometen faszinieren uns schon immer

Kometen gelten als Überbleibsel der Entstehung unseres Sonnensystems vor rund 4,6 Milliarden Jahren. Sie werden oft mit schmutzigen Riesen-Schneebällen aus Eis, Staub und Stein verglichen. Wenn diese Brocken sich auf ihrer Reise durchs All der Sonne nähern, bilden sie oft Gas- und Staubschweife aus. Auch wenn Hobby-Sterngucker in diesen Tagen dem Vorbeiflug des "Neowise"-Kometen hoffnungsfroh entgegensehen – nicht immer sahen die Menschen im Auftauchen eines Schweifsterns nur ein prächtiges Naturschauspiel.

Unglücksbote Schweifstern

Jahrhundertelang galten Kometen als Unglücksboten, die Hungersnöte, Krieg und Seuchen ankündigen. Denn die imposanten Exemplare unter den Schweifsternen hatten für unsere Vorfahren etwas Bedrohliches – weil sie plötzlich auftauchen, stellten sie aus damaliger Sicht die kosmische Ordnung in Frage. Heute wissen die Forscher, dass Kometen vom Rand des Sonnensystems stammen und sich ihre Gas- und Staubschweife bei der Annäherung an die heiße Sonne bilden. Zu den alten Mythen gesellt sich eine zwar sehr unwahrscheinliche, aber dennoch reale Gefahr: Der Einschlag eines Kometen auf der Erde könnte tatsächlich eine globale Katastrophe auslösen. Von "Neowise" oder "C/2020 F3" geht jedoch definitiv keine Gefahr für unseren Planeten aus.