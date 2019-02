Heuschnupfen-Saison beginnt mit Spitzenwerten

Schnupfen-Symptome? Ihre vermeintliche Erkältung könnte auch ein Heuschnupfen sein! Die ersten Hasel-Pollen fliegen schon seit Weihnachten. Gerade plagt die Erle Allergiker heftig. Unter den frühlingshaften Bedingungen reifen ihre Kätzchen nahezu zeitgleich heran, der Wind kann ihre Pollen über mehrere hundert Kilometer weit verbreiten. Weil die Temperaturen jetzt schon länger mild sind, die Sonne ausdauernd scheint und es nicht regnet, ist die Pollenkonzentration an manchen Orten inzwischen relativ hoch. Für viele Pollenallergiker fühlt sich deshalb der Februar jetzt schon an wie der April oder Mai. Dementsprechend geht es ihnen auch.

"Für Allergiker war es nicht der Traumwinter." Torsten Zuberbier, Leiter des Allergie-Centrums an der Berliner Charité

Erlenpollen-Rekord in Berlin

In Berlin sei bereits vergangene Woche an einem Tag die höchste je seit 1985 gemessene Zahl von Erlenpollen in der Luft gemessen worden, berichtet der Meteorologe Thomas Dümmel von der Freien Universität Berlin. Auch die Deutsche Stiftung Polleninformationsdienst meldet in ihrem Newsletter vom 20. Februar, dass die pollentragenden Kätzchen der heimischen Schwarzerlen im nord- und westdeutschen Tiefland "förmlich explodiert" seien und für einen "stürmischen Anstieg der Pollenbelastung auf selten beobachtete Niveaus" gesorgt hätten. Im Südosten Deutschlands und in höher gelegenen Regionen habe die Erlenblüte laut dem Polleninformationsdienst gerade erst begonnen, die Belastungen werden noch auf ein hohes Niveau steigen.

Erle und Hasel in Bayern gerade mäßig bis stark unterwegs

In allen Tieflandregionen befinde sich die Haselblüte derzeit auf ihrem Höhepunkt: Vom Tiefland bis hinauf in die mittlerern Gebirgslagen belaste die Hasel Allergiker deshalb in den nächsten Tagen auf einem "meist mittleren, teils auch noch hohen Niveau". Je nach Region werden in Bayern derzeit für Erle und Hasel "mäßiger" oder "starker Pollenflug" gemeldet.

Pollenfreie Zeit wird immer kürzer

Torsten Zuberbier, der Leiter des Allergie-Centrums an der Berliner Charité, meint, dass sich mit der jetzigen Pollenbelastung der seit rund zwanzig Jahren beobachtete Trend fortsetze: eine immer kürzere pollenfreie Zeit im Winter. "Schon zu Weihnachten waren Haselpollen-Allergiker geplagt, außer vielleicht im Hochgebirge", sagt Zuberbier. Tatsächlich meldete die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst bereits einige Tage vor Weihnachten Hasel- und Erlen-Pollen. Auch die Intensität des Pollenflugs habe zugenommen. "Man hat das Gefühl, dass der Klimawandel bei uns angekommen ist. Pflanzen lieben dieses Wetter", sagt Zuberbier. Die Bäume würden solche "Warmzeiten" zur Fortpflanzung ausnutzen.

Auf Hasel und Erle folgt Allergikerschreck Birke

Während Hasel und Erle in nächster Zeit abklingen, lässt laut Experten der Allergikerschreck Birke nicht mehr lange auf sich warten. Die Birke sondert verglichen mit anderen Bäumen deutlich mehr Pollen auf einmal ab. "Man kann jetzt schon damit rechnen, dass die Birke bald mit voller Kraft anfängt zu blühen", sagt Zuberbier. Seiner Meinung nach könnte die Birke ein bis zwei Wochen früher dran sein als üblich. Schon Anfang März könnte es soweit sein.

Heuschnupfen kann bereits vor der eigentlichen Blüte auftreten

Das Gemeine am Heuschnupfen ist, dass sich allergische Reaktionen schon vor der eigentlichen Blütezeit bemerkbar machen können. "Selbst wenn in der Luft noch keine Pollen gemessen werden, können Allergene in der Nähe der Bäume vorhanden sein", erklärt Zuberbier. Allergiker reagieren auf kleinste, für das menschliche Auge unsichtbare Eiweißstückchen im Pollenkorn. "Diese Teilchen können sich auch vor dem Beginn der Blüte absondern und mit der Luft weitergetragen werden." Dafür muss man noch nicht einmal im Garten arbeiten oder im Park spazieren gehen: "Wenn der Baum vorm Fenster steht, reicht das", sagt Zuberbier.

Bei einer Allergie reagiert unser Körper auf die Pollen

Rund zwölf Millionen Menschen in Deutschland haben Heuschnupfen. Allein in Bayern leiden mehr als zwei Millionen Menschen an einer Allergie oder Überempfindlichkeitsreaktion. Heuschnupfen gehört zum Allergie-Typ I, dem Soforttyp: Der Körper reagiert sofort, wenige Minuten nach dem Kontakt mit den Pollen von bestimmten Pflanzen. Dabei ist der Blütenstaub eigentlich harmlos. Bei Allergikern schaltet das Immunsystem jedoch auf Abwehr, sobald die Allergene auf die Schleimhäute treffen: Dann jucken, brennen und tränen die Augen, es kribbelt und kratzt im Hals, kitzelt in der Nase und es kommt zu Niesanfällen. Betroffene fühlen sich krank, leiden oft zusätzlich unter Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schlafstörungen.

Aus Heuschnupfen kann Asthma werden

Klassischerweise tritt Heuschnupfen zur Hauptblühperiode der Pflanzen auf, also im Frühjahr und Sommer. Weil die meisten Allergiker jedoch auf mehrere Pflanzenarten reagieren, können sich die Symptome auch von Februar bis Oktober hinziehen. Bleiben die Beschwerden unbehandelt, kann daraus chronisches Asthma werden. Betroffene sollten sich bei Verdacht auf Heuschnupfen an einen Arzt wenden. Der kann die Allergie mithilfe eines Pricktests oder einer Blutuntersuchung feststellen.

Allergiker sollten Pollenflug-Vorhersagen nutzen

Heuschnupfen-Symptome lassen sich mit Tabletten, den sogenannten Antihistaminika, unterdrücken. Nasentropfen lassen die Schleimhäute abschwellen. Wann es wieder so weit ist und Betroffene sich wappnen sollten, lässt sich mithilfe von Pollenflug-Kalendern, aktuellen Pollenflug-Vorhersagen oder Pollenflug-Apps herausfinden. Gegen Entzündungsreaktionen verschreiben Ärzte Arzneimittel mit Kortison. Außerdem gibt es die Möglichkeit der Hyposensibilisierung beziehungsweise Desensibilisierung: Dabei wird der Körper über viele Monate hinweg schrittweise an das Allergen gewöhnt. Für mehr Toleranz gegenüber Blütenstaub und einen unbeschwerten Start in den Frühling!