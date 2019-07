An fehlender Wind-Ausbeute in Bayern liegt es jedenfalls nicht. Zwar ist das Bundesland teils bergig und nicht der idealste Standort, aber moderne Anlagen sprießen immer mehr in die Höhe - und da ist sogar am Alpenrand Wind zu finden. Ein Beispiel: Im Oberland zwischen Lech und Inn bläst in einem Drittel der Region ausreichend Wind für Windkraftanlagen. Bisher steht in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Weilheim-Schongau aber nur ein kleines Windrad.

Wie viel Fläche für Windkraftanlagen?

In und nahe Siedlungen, Straßen und Schutzgebiete dürfen keine Anlagen gebaut werden. Zieht man diese Fläche ab, bleiben noch zehn Prozent der zur Verfügung stehenden Fläche am Alpenrand für Windräder übrig. Dazu gibt es sechs sogenannte Vorrang-Gebiete, die für Mensch und Natur reserviert sind. Zieht man diese Fläche ab, bleiben noch 0,6 Prozent Fläche für Windkraft übrig. Die restlichen 99,4 Prozent sind für Windkraft tabu.

Abstand halten - die 10H-Regel

In Bayern, und nur in Bayern, gibt es zudem noch eine weitere Regelung: Artikel 82 der Bayerischen Bauordnung schreibt seit Ende 2014 vor, dass Windräder einen Abstand ihrer zehnfachen Höhe zu Siedelungen halten müssen. Die sogenannte 10H-Regel. In Zahlen heißt das: Bei 200 Meter hohen Windrädern muss ein Abstand von zwei Kilometern Abstand eingehalten werden. Die 10H-Regel gilt auch in für die Windkraft ausgewiesenen Gebieten. Legt man die 10H-Regel an, bleibt im Oberland noch eine Fläche von 0,15 Prozent für Windkraft übrig. Mit dieser Regelung ist es in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Weilheim-Schongau nicht möglich, wie geplant bis 2035 auf erneuerbare Energie umzusteigen.

Im Norden von Bayern, in Oberfranken und der Region Main-Rhön, weisen die Pläne zwar Dutzende von Vorrang-Gebiete für Windkraft aus. Aber auch diese fallen der 10H-Regel zum Opfer. Die Windenergiebranche gibt dem Flächen-Mangel die Hauptschuld daran, dass der Ausbau der Windenergie in Nordbayern eingebrochen ist. Nur, wenn Gemeinden selbst Standorte für Windräder beschließen, entfällt die 10H-Regel. In jedem Fall muss aber geprüft werden, ob die geplanten Windräder sich mit Mensch, Tier und Landschaft vertragen. Genehmigungen dauern meist Jahre und bleiben nicht selten an den hohen Hürden hängen, zum Beispiel am Schutz von Rotmilan und Wespenbussard.