Herkunft der Tarim-Mumien entschüsselt

Sie sind die rätselhaftesten Mumien Asiens: die sogenannten Tarim Mumien aus dem Tarimbecken in West-China. Sie sind mehrere tausend Jahre alt und so gut erhalten, dass man Gesichtszüge und Haarfarbe erkennen kann. Das trockene Wüstenklima hat sie auf natürliche Art und Weise konserviert. Nur woher diese Menschen stammen, wirft nach wie vor Rätsel auf.

Herkunft der 4000 Jahre alten Mumien bisher umstritten

Johannes Krause ist Direktor der Abteilung für Archäogenetik am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Er sagt, es handle sich um die ältesten Mumien Asiens - bei einem Alter von ca. 4000 Jahren. In den 1990er-Jahren sei nach ihrer Entdeckung viel darüber spekuliert worden, woher diese rätselhaften Bewohner dieser Region stammen. "Sie wurden im Boden bestattet, sie hatten ein eher westliches Aussehen und betrieben Landwirtschaft", so Krause.

Genom der Mumien gibt nun Aufschlüsse

Dem Team um Johannes Krause ist es jetzt gelungen, die Genome der berühmten Tarim-Mumien und damit ihre Herkunft zu entschlüsseln. "Zu unserer Überraschung fanden wir in dem Genom, dass diese Menschen scheinbar nicht aus dem Westen und auch nicht aus dem Osten eingewandert waren, sondern die Nachfahren eiszeitlicher Jäger und Sammler aus dieser Region darstellten", erläutert Johannes Krause die Ergebnisse.

Speiseplan war nicht lokal beschränkt

Es handelt sich also mit einer genetisch isolierten indigenen Bevölkerungsgruppe, die aber gleichzeitig ausgesprochen regen Handel führte. Das verrät nämlich ihr Zahnstein, der ebenfalls analysiert wurde. Die bronzezeitliche Bevölkerung im Tarimbecken hatte offenbar eine Vorliebe für Speisen aus weit entfernten Gegenden entlang der Seidenstraße: für Milchprodukte, Hirse und exotische Heilpflanzen.

