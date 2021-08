Helfen Sie mit! Gefräßiger Japankäfer tot oder lebendig gesucht

Mitte Juli wurde ein Japankäfer in einer Pheromonfalle in der Nähe des Baseler Güterbahnhofs gefangen. Der Eidgenössische Pflanzenschutzdienst vermutet, dass er als "blinder Passagier" aus einem Befallsgebiet um den Lago Maggiore nach Basel gelangte. Seit einigen Jahren vermehrt sich der Japankäfer dort rasant und richtet beträchtliche Fraß-Schäden in Weinbergen, Obst- und Beerenkulturen an. Auch die hiesigen Pflanzenschützer sind in Alarmbereitschaft, da der Fundort grenznah zu Deutschland war.

Wo kommt der Japankäfer vor?

Ursprünglich stammt der Japankäfer, wie es sein Name schon sagt, aus Japan. Aber bereits seit mehr als 100 Jahren breitet er sich auch auf dem nordamerikanischen Kontinent aus. Die Schäden, die er verursacht, sind immens. Auch andere Regionen - wie zum Beispiel Italien - sind zunehmend betroffen. Der Japankäfer verbreitet sich hauptsächlich durch "Verschleppung" via Verkehrsmitteln. Deswegen werden Italienurlauber aus der Schweiz auch gebeten, vor der Rückkehr Gepäck, Fahrzeug und Haustier auf die Käfer hin abzusuchen, die sich mit den kleinen Haken an ihren Beinen festhaken können.

Was macht den Japankäfer zum Problem?

Der Japankäfer, lateinisch Popillia japonica, ist ein sehr gefräßiges Tier. Das Julius Kühn-Institut (JKI), das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, stuft ihn als "Käfer mit großem Appetit" ein. Und es fehlen ihm hierzulande natürliche Feinde, er kann also ungehindert alles kurz und klein fressen - bis hin zum Kahlfraß.