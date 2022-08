Heizen mit Holz: Was Verbraucher wissen sollten

Wer derzeit Brennholz kaufen will, der braucht Geduld, Glück und Geld. Es scheint so, dass jeder, der einen Kaminofen besitzt, diesen im kommenden Winter auch nutzen will. Nicht nur als stimmungsvolles Gimmick, sondern als Hauptheizquelle für den Wohnbereich.

Nachfrage nach Brennholz so groß wie seit Jahren nicht

Brennholz-Händler wie Rita und Hannes Obermaier aus einem kleinen Ort östlich von München können sich vor Anfragen kaum retten. Sie haben einen eigenen Wald, kaufen aber bei den Bayerischen Staatsforsten noch Stämme dazu. Im Moment könnten sie so viel Holz verkaufen wie noch nie, erzählen sie.

Die meisten Händler bitten schon auf ihrer Homepage darum, nicht mehr anzurufen, weil sie kein Holz mehr hätten und dieses Jahr auch keines mehr bekommen würden. Und diejenigen ohne Homepage lachen oft nur noch, wenn man sich telefonisch vorsichtig nach Brennholz erkundigt.

Getrocknetes, ofenfertiges Brennholz wird voraussichtlich erst in ein bis zwei Jahren mit einem höheren Angebot zur Verfügung stehen. Entsprechend viel Ausdauer braucht man, wenn man Holz kaufen möchte. Die Bayerischen Staatsforsten erklären, die Nachfrage habe dieses Jahr viel früher eingesetzt als üblich.

Zweistellige Preissteigerungen

Dementsprechend stark sind die Preise gestiegen: Ofenfertige Buchenscheite mit 33 Zentimeter Länge kosten seit Jahresbeginn 31,6 Prozent mehr. Bei Fichtenscheiten derselben Länge zeigen sich Steigerungen von 22,3 Prozent. Für einen Raummeter - also ein Ster Hartholz, beispielsweise Buche - muss man derzeit im Schnitt 185 Euro hinblättern - in München liegt der Preis aktuell mit Lieferung auch schon mal bei 300 Euro.

Problem: Holzöfen sind Feinstaub-Schleudern

Und es gibt noch ein Problem: Wenn Holz verbrennt, entsteht eine große Menge an Ruß und Feinstaub. Im Februar 2022 gab das Umweltbundesamt (UBA), die oberste Fachbehörde für Umweltfragen, bekannt: Mit Holz zu heizen verursacht inzwischen mehr Feinstaub als der Verkehr.

Umweltverbände befürchten in diesem Winter eine deutlich höhere Feinstaubbelastung als in den letzten Jahren. Gegen die Luftverschmutzung können Ofenbesitzer aber etwas tun - nämlich richtig heizen.

Das Bayerische Umweltministerium erklärt, wie Heizen richtig geht: "Holzheizungen können feinstaubarm betrieben werden – mit technisch gut funktionierenden Öfen, mit überprüftem zugelassenen Brennraum und entsprechender Abluftkontrolle oder mit nachgeschalteten Feinstaubfiltern. Wichtig sind die Heiztechnik - Information durch den Kaminkehrer - und das Heizmaterial."

Viel Luft und hohe Temperaturen beim Entzünden

Beim Anzünden entsteht am meisten Feinstaub. Nach Angaben des Industrieverbandes Haus-, Heiz- und Küchentechnik (HKI) ist es daher wichtig, dass sich beim Entstehen der ersten Flammen möglichst schnell hohe Temperaturen entwickeln. Dafür sind dünn gespaltenes Holz oder handelsübliche Anzünder nötig.

Zudem muss der Ofenraum anfangs viel Sauerstoff erhalten. Deshalb sollten die Öffnungen für die Luftzufuhr beim Entzünden maximal geöffnet sein. Erst wenn sich ein Glutbett gebildet hat, werden größere Holzscheite und Briketts nachgelegt. Wenn sie Feuer gefangen haben, wird die Luftzufuhr wieder gedrosselt.

Trockenes Holz verwenden

Frisch geschlagene Scheite sollten auf keinen Fall verbrannt werden - das ist sogar gesetzlich geregelt und es drohen Bußgelder bei Nichteinhaltung. Es darf nur Holz im Ofen landen, dessen Wassergehalt bei maximal 20 Prozent beziehungsweise dessen Feuchtegehalt bei rund 25 Prozent liegt. Dies lässt sich mit einem Feuchte-Messgerät bestimmen.

Zur groben Orientierung: Für diese Werte ist, je nach Holzart, ein bis zwei Jahre Trocknungszeit nötig. Sie können übrigens sehen, ob Sie möglichst emissionsarm heizen: 20 Minuten nach Entzünden des Feuers sollte kaum noch sichtbar Rauch aus dem Schornstein treten.

Hans Hartmann vom Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing hat zu Bedienungsfehlern bei Kaminen geforscht und sagt, bei richtiger Bedienung von Kaminen, könne man den Feinstaub-Ausstoß um ein Fünffaches verringern.

Alte Öfen austauschen oder nachrüsten

Vor allem alte Öfen verursachen viele Emissionen. Um diese zu verringern, hat der Gesetzgeber bereits eingegriffen: Seit Jahren werden schrittweise Ofengenerationen den gesetzlichen Regelungen in der Ersten Bundesimmissionsschutz-Verordnung (1.BImSchV) unterworfen und müssen mit einem Filter nachgerüstet, ganz ausgetauscht oder stillgelegt werden.

Die Deutsche Umwelthilfe fordert verpflichtende Luftfilter und niedrigere Grenzwerte für die Kamine. Das sei auch gesundheitlich wichtig. Zahlen der Europäischen Umweltagentur zeigen, dass es 53.000 vorzeitige Todesfällen pro Jahr in Deutschland aufgrund von Feinstaub gibt. Wenn jetzt noch mehr und vor allem falsch mit Holz geheizt werde, könnte das langfristig zum Problem werden.