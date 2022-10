Heiserkeit: Was tun, wenn die Stimme versagt?

Im Stadion zu laut mitgegrölt, zu viele Zigaretten geraucht, bestimmte Medikamente eingenommen, falsche Sprechtechnik angewandt - oder die erste Erkältung der Herbstsaison eingesackt: Auslöser für eine heisere Stimme gibt es viele. Dabei schwellen die Stimmlippen im Kehlkopf an und behindern diese daran, einwandfrei zu schwingen. Das verändere die Stimme, erklärt Bayern-1-Hausärztin Anne Katrin Liem.

Expertin: Krächzen besser als flüstern

Wer heiser ist, neigt dazu zu flüstern, um die Stimme nicht weiter anzustrengen. Das solle man aber unbedingt vermeiden, betont die Gesundheitsexpertin. Besser sei es, "so krächzend zu sprechen wie es die Stimme hergibt.

Was Lutschpastillen und Co. bewirken

Präparate zum Gurgeln könnten Liem zufolge in diesem Fall angenehm für den Rachen sein, kämen aber am Kehlkopf gar nicht an. Besser sei es deshalb zu inhalieren, weil der feine Wasserdampf die tieferliegenden Atemwege befeuchte. Auch Lutschpastillen lindern der Medizinerin zufolge die Halsschmerzen nur vorübergehend. Sie befeuchteten die Schleimhaut. "Das nimmt für den Moment das Kribbeln". Sobald der Erkrankte jedoch etwas trinke, sei die Wirkung wieder verschwunden.

Räuspern vermeiden und schweigen

Die Maßnahmen sind laut Liem jedoch hilfreich, um ständiges Husten oder Räuspern zu vermeiden "Das Räuspern-Müssen tut der Stimme nicht gut." Werden die Beschwerden nicht besser, sollten Betroffene sich um einen Termin beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt bemühen.

Die beste Möglichkeit, wieder zu Stimme zu kommen, sei das Schweigen, sagte Liem: "Am besten ist, die Klappe zu halten, also wenig zu sprechen."

Trinken und hohe Luftfeuchtigkeit zur Prävention

Die gute Nachricht: Wer einer kratzigen Hexenstimme vorbeugen möchte, kann einiges tun. "Vorbeugen kann ich, indem ich darauf achte, dass ich immer viel trinke", unterstreicht Liem. Im Herbst kommt zudem der Luftfeuchtigkeit eine besondere Rolle zu. Durch regelmäßiges Lüften kann trockene Heizungsluft vermieden werden. Auch ein Luftbefeuchter kann Abhilfe schaffen.

Singen und Stimmtraining helfen

Bei Leuten, die ihre Stimme stark beanspruchen und mit wiederkehrender Heiserkeit Probleme habe, könne sich eine Stimm- und Sprachtherapie lohnen, sagte Liem. Sie verweist außerdem auf Daten, "dass regelmäßiges Singen die Stimme kräftigt". Dafür muss die Heiserkeit allerdings erstmal vergehen und die Stimme in vollem Timbre zurückkehren.