Heimische Orchideen – bedrohte Schönheiten in Bayern

Wer denkt, Orchideen wären per se etwas Exotisches, der hat sich getäuscht. Robert Löffler nennt aus dem Stand jede Menge Orchideen-Arten, die alle in Bayern heimisch sind: "Also wir haben hier einen Frauenschuh, die Breitblättrige Sumpfwurz, dann haben wir das Schwerblättrige Waldvögelein, das Knabenkraut ... also bei uns gibt es ungefähr 40 Orchideenarten im Ammertal.

Robert Löffler weiß, wo man sie findet. Denn er beschäftigt sich seit über 40 Jahren mit heimischen Orchideen in Bayern und bietet regelmäßig Orchideen-Spaziergänge im Naturpark Ammergauer Alpen an. Wie viele Arten er dabei genau findet weiß er nie. An guten Tagen sind es bis zu zwölf.

Großen Orchideenvielfalt – auch in Bayern

Kurz hinter dem Ortsausgang von Unterammergau findet er die erste Orchidee: Das Fleischfarbene Knabenkraut. Eine Orchideenart, die für diese Gegend typisch ist. Sie ist kleiner als die Gräser, die um sie herum wachsen und hat eine fast schon zylinderartige Form. Durch ihre knallig lila gefärbten Blüten sticht sie sofort heraus. Nach kurzer Zeit hat Löffler außerdem das Breitblättrige Knabenkraut und das Traunsteiner Knabenkraut gefunden. Für den eigenartigen Namen hat Robert Löffler eine Erklärung. Die meisten Orchideenarten haben kleine Knöllchen in den Blüten. "Orchis ist der griechische Name für Hoden und daraus ist dann das Knabenkraut entstanden."

Abgesehen von diesem gemeinsamen Merkmale sehen die Orchideen ziemlich unterschiedlich aus – es ist also gar nicht so leicht, sie zu finden. Auch weil einige Arten sehr selten geworden sind. "Beim Frauenschuh ist es sehr viel weniger geworden. Ich habe einen Standort, da habe ich früher 150 Blüten gezählt. Vor zwei Jahren haben wir noch zwei Stück gefunden, alle anderen waren weg", erklärt Robert Löffler.