Hautpilz bedroht Feuersalamander: Schutzprogramm startet

Der wegen eines Hautpilzes bedrohte Feuersalamander soll besser geschützt werden. Drei bayerische Naturschutzverbände haben in Weißenohe im Landkreis Forchheim ein Artenhilfsprojekt für diese Tierart gestartet.

Das Umweltministerium stellt dafür 1,7 Millionen Euro bereit. Außerdem unterstützen drei Organisationen aus Bayern das Projekt: der Bund Naturschutz (BN), der Landesbund für Vogelschutz (LBV) und der Landesverband für Amphibien- und Reptilienschutz (LARS).

Artenschützer zählen Larven der Feuersalamander

Wie die drei Verbände mitteilten, soll bei dem Projekt nicht nur Wissen zusammengetragen werden, das für den Erhalt und Schutz der Art nötig ist, sondern es sollen auch ganz konkrete Schutzmaßnahmen getroffen werden. Bis August 2024 werden haupt- und ehrenamtliche Artenschützer in acht Schwerpunktgebieten Bayerns die Larven des Feuersalamanders zählen. So könne man einen Überblick gewinnen und Rückgänge im Bestand frühzeitig erkennen.

Im Juni 2020 wurde erstmals bei einem Feuersalamander aus dem Steigerwald bei Ebrach im Landkreis Bamberg eine Infektion bestätigt. Der Pilz Bsal (Batrachochytrium salamandrivorans) wurde wahrscheinlich aus Asien eingeschleppt und war 2015 in Deutschland zum ersten Mal an einem freilebenden Tier in der Eifel an der belgischen Grenze nachgewiesen worden. In den Niederlanden hat der Pilz den Feuersalamander fast ausgerottet, in Belgien ist die Population eingebrochen.

Für Menschen ungefährlicher Hautpilz kann Tiere töten

Der tödliche Hautpilz verursacht Löcher und Geschwülste und kann Salamander innerhalb weniger Tage töten. Auch Molche sind in Gefahr. Für den Menschen und andere Tiere ist der Pilz ungefährlich. Feuersalamander leben in Laubwäldern und in Quellbereichen von Mittelgebirgsbächen sowie im alpinen Bereich.