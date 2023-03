Hasel, Erle, Birke – Was hilft bei einer Pollenallergie?

Hasel, Erle und Birke zählen zu den sogenannten Frühblühern. Sie sind die ersten Bäume im Jahr, die blühen und ihre Pollen über den Wind in alle Richtungen verteilen. Die Temperaturen sind hier ausschlaggebend. Zum Leidwesen der Heuschnupfen-Patienten beginnt in unseren Breitengraden die Pollensaison oft schon im Dezember, statt wie früher im Februar oder März. Hier ist der Klimawandel deutlich spürbar.

Pollen werden aggressiver

Doch der Pollenflug beginnt nicht nur früher, die Pollen werden auch aggressiver. Das hängt nach Ansicht von Medizinern ebenfalls mit dem Klimawandel zusammen. Trockenperioden und allgemein immer extremere Wetterlagen führen dazu, dass die Pflanzen unter starkem Stress stehen. Das veranlasst sie zum einen dazu, mehr Pollen zu produzieren, um ihren Fortbestand zu sichern. Zum anderen stellen sie spezielle Eiweiße her, die dafür sorgen, dass sie vor den negativen Umwelteinflüssen geschützt sind. Allergiker haben also mit mehr Pollen und einer höheren allergischen Reaktion zu kämpfen.

Immunsystem im Dauereinsatz - Symptome bei Heuschnupfen

Ein Heuschnupfen kann sich wie ein normaler Schnupfen anfühlen – nur, dass er bei den Betroffenen häufig das ganze Jahr über mehr oder weniger stark anhält. Das typischste Symptom: Fließschnupfen, oft verbunden mit einem starken Jucken, in Nase, Mund und auch den Augen. Die meisten Betroffenen müssen häufig niesen, die Augen tränen und sind manchmal sogar entzündet. Allergiepatienten leiden oftmals auch unter extremer Müdigkeit und Kopfschmerzen. Das Immunsystem ist quasi die ganze Zeit im Dauereinsatz und reagiert überempfindlich auf Stoffe aus der Umwelt, den sogenannten Allergenen.

Mögliche Spätfolgen bei unbehandeltem Heuschnupfen

Viele Menschen ertragen ihre Allergie und nehmen ausschließlich Medikamente wie Antihistaminika, die die Reaktion des Körpers unterdrücken oder zumindest abschwächen. Die Patienten nehmen häufig eine bis mehrere Tabletten pro Tag, je nach Schwere der Allergie. Auf Dauer kann Heuschnupfen unbehandelt jedoch auch zu ernsthaften chronischen Erkrankungen führen, wie Nasennebenhöhlenentzündungen oder allergischem Asthma.

Hyposensibilisierung gilt als effektivste Behandlungsmethode

Sind die Symptome ausgeprägt und kommen über mehrere Jahre immer wieder, raten Mediziner zur sogenannten Hyposensibilisierung. Diese gilt als effektivste Behandlungsmethode. Dabei wird der Patient langsam an das Allergen gewöhnt, das ihm am meisten zu schaffen macht. Meistens dauert diese Hyposensibilisierung bei einer sogenannten pollenassoziierten Allergie bis zu drei Jahre. Bei der klassischen Methode startet die Behandlung mit einer Einleitungsphase, in der die Allergendosis wöchentlich erhöht wird. Dann folgt alle vier Wochen eine Spritze mit einer sogenannten Erhaltungsdosis. Bei rund 85 Prozent der Patienten kann so eine deutliche Linderung der Symptome erzielt werden. Bei manchen verschwindet die Allergie sogar ganz. In der Regel übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für diese Therapie.

Nebenwirkungen und Risiken der Allergen-Immuntherapie

Nach der Injektion des Allergens kann es an der Einstichstelle zu einer allergischen Reaktion kommen, die sich in einem Jucken, einer Rötung oder Schwellung zeigt. Die Beschwerden klingen in der Regel nach kurzer Zeit wieder von selbst ab und können durch Kühlen abgemildert werden. Selten kann es auch zu einem allergischen Schock kommen. Daher bleiben die Patienten nach der Injektion für eine halbe Stunde unter ärztlicher Beobachtung.