"Draußen brennt die Welt" - Lesch fordert Handeln in Klimakrise

"Draußen brennt die Welt, da muss endlich gehandelt werden!" Harald Lesch wird ungeduldig, wenn es um die Klimaerwärmung geht. Der Astronom und Wissenschaftserklärer hat das Gefühl, dass viele Menschen sich abschotten und die Fakten nicht an sich heranlassen, erklärt er im Gespräch mit dem BR. Dabei seien die Folgen der Erwärmung längst greifbar.

Astronomischer Blick hilft, das Klima zu verstehen

Wer sich in die Rolle eines Außerirdischen versetze, merke: "An Land ist es wärmer geworden, die Meere sind wärmer geworden." Und wenn es wärmer wird, dann müsste ja das Eis schmelzen: "Tut es", so Lesch. "Dann müssten die Strömungen der Luft sich verändern – tun sie. Dann würde die Anzahl der Extremwetterereignisse größer – tun sie."

In Sibirien könne man Methanbombenexplosionen in Zeitlupe sehen, weil dort der Permafrost auftaut und das Gas aus dem Erdboden entweicht. Auch die Dürre in diesem Sommer zählt Lesch zu den Klimafolgen. Ein Hinweis, den eine aktuelle Studie von Klimaforschern unterstreicht: So trocken wie diesen Sommer auf der Nordhalbkugel wäre es ohne Klimawandel eigentlich nur alle 400 Jahre – inzwischen aber sind solche Dürreperioden alle 20 Jahre zu erwarten.

Viele Menschen wissen zu wenig über den Klimawandel

Im Interview für die "Blaue Couch" von Bayern 1 äußert Lesch Unverständnis darüber, dass viele erst dann lernen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ähnlich formuliert er es in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland diese Woche: Obwohl die Forschung so viel Wissen über den Klimawandel und die Folgen geschaffen habe, hätten die Menschen immer noch nicht verstanden, wie dramatisch der Klimawandel sei.

Der Physiker hat damit unter Kollegen viel Zustimmung gefunden. Der Klimaforscher Stefan Rahmstorf zum Beispiel berichtet auf Twitter, dass nach wissenschaftlichen Vorträgen häufig Zuhörer kämen und sagten: "Ich hatte keine Ahnung, dass es so ernst ist."