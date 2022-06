Kleines Habichtskraut: Das "Marihuana des kleinen Mannes"?

Bei einer Kräuterführung in Nagel im Landkreis Wunsiedel führt eine Kräuterführerin eine Menschengruppe herum. Mal geht sie voran, mal hüpft sie ins Gras und zieht ein Pflänzchen heraus, mal wühlt sie in der Erde oder steigt in einen kleinen Bachlauf – man spürt, sie ist in ihrem Element. Dann führt sie die Gruppe am Kleinen Habichtskraut vorbei. Das gelte als das "Marihuana des kleinen Mannes", erklärt sie. Man könne das gut mörsern, trocknen und daraus einen Joint drehen. Doch ganz ungefährlich ist das nicht, wie eine Suchtexpertin und die Polizei gegenüber BR24 bestätigen.

Kleines Habichtskraut: Ein psychoaktives Rauchkraut

In Deutschland gebe es einige Kräuter und Pflanzen, die rauschähnliche Zustände auslösen können, wie den Fliegenpilz oder die Tollkirsche, erklärt Dr. Margarete Männlein-Mangold, leitende Oberärztin der Klinischen Suchtmedizin am Bezirkskrankenhaus Bayreuth.

Das Habichtskraut gehöre zu den sogenannten psychoaktiven Rauchkräutern. Diese Substanzen seien selten gut genießbar und dosierbar. Daher hätten sie oft nicht die gewünschten Wirkungen, sondern fast nur Nebenwirkungen, so Männlein-Mangold. Suchtähnliche Symptome kämen beim Kleinen Habichtskraut allerdings kaum vor. Auch dass sich der Konsum auf die Teilnahme im Straßenverkehr auswirke, sei eher unwahrscheinlich, meint die Expertin.

Kleines Habichtskraut im Straßenverkehr: Lieber nicht

Die Polizei ist da anderer Auffassung. Unter dem Einfluss von halluzinogenen Stoffen am Straßenverkehr teilzunehmen, sei verantwortungslos und unter Umständen sogar strafbar, erklärt ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von BR24. Neben einem Strafverfahren könne auch ein Entzug der Fahrerlaubnis die Konsequenz sein. Das gilt auch für Fahrten auf dem Fahrrad oder E-Scooter.

Bei Unfall: Gefängnisstrafe möglich

Kommt es aufgrund berauschender Mittel zu einer konkreten Gefährdung Anderer oder gar zum Unfall, könne sogar eine Freiheits- oder Geldstrafe drohen. Gängige Drogen-Vortests würden das Habichtskraut zwar nicht erkennen, da diese nur die bekannten Wirkstoffe, wie zum Beispiel THC anzeigen. Dennoch sei bei einer Polizeikontrolle besagter Test nur einer von mehreren Anhaltspunkten für Drogenkonsum. Im Rahmen eines Bluttests könnten auch weitere Stoffe entdeckt werden, heißt es von der Polizei.