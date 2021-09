Güntersleben: Wie beeinflussen Erd-Kabel den Ackerboden?

Trockenheit, Bodenerwärmung, schnelleres oder langsameres Pflanzenwachstum: Vor diesen Auswirkungen fürchten sich die Landwirte, deren Felder von der geplanten Südlink-Stromtrasse betroffen sind. Ob die Hochspannungs-Gleichstrom-Kabel tatsächlich einen Einfluss auf das Erdreich ausüben, wird in Güntersleben bei einem Feldversuch erforscht.

Erster Feldversuch in Bayern

Das Testfeld in Güntersleben ist schon der vierte seiner Art in Süddeutschland, aber das erste in Bayern. Das Projekt ist eine Kooperation des Netzbetreibers TransnetBW und der Universität Hohenheim. Die unterschiedlichen Orte für die Versuchsfelder wurden nach Bodenbegebenheiten ausgewählt, da jeder Boden anders ist und sich die Wärme, die diese Kabel ausstrahlen, dementsprechend unterschiedlich auswirken kann. "Güntersleben hat einen kritischen Boden“, erklärt Karl Wieland, der die Versuchsfelder begleitet. "Hier sind schon im Oberboden Steine, das ist landwirtschaftlich grenzwertig.“

Wärmesimulation im Boden

Derzeit ist das Feld noch eine Baustelle, bei der drei Gräben ausgehoben wurden. In zwei der Gräben wurden jeweils zwei etwa 70 Meter lange Kabel mit einem Durchmesser von 15 Zentimetern vergraben. Der dritte Graben wurde nur ausgehoben und soll anschließend ohne Inhalt wieder befüllt werden: "Wir haben Grabenabschnitte, wo Wärmeeintrag durch die Kabel simuliert wird, die quasi beheizt werden. Und wir haben Grabenabschnitte, die nicht beheizt werden“, so Wieland. "Wir wollen genau differenzieren: Was sind die bautechnischen Einflüsse und welche Wirkung kommt eventuell zusätzlich durch die Wärme?“

Ergebnisse in viereinhalb Jahren

Sobald die Gräben wieder befüllt sind, wird der Boden mit seiner gewohnten Fruchtfolge bepflanzt. Durch insgesamt 150 Messsonden sollen nach viereinhalb Jahren aussagekräftige Testergebnisse vorliegen, die von der Universität Hohenheim ausgewertet werden. Die Sonden können Temperatur, Feuchtigkeit und Wärmefluss messen, sodass sämtliche Veränderungen im Erdreich festgestellt werden können.

Stromtrasse Südlink unabhängig von Feldversuch

Das Genehmigungsverfahren der Stromtrasse Südlink hängt jedoch nicht von den Testergebnissen ab und ist nach wie vor für 2026 angedacht. Der Feldversuch in eine Zusatzuntersuchung, um festzustellen, ob tatsächlich mit Einflüssen auf das Erdreich und die Bodenbepflanzung zu rechnen ist.