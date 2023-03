Grüner Strom vom grünen Dach: Photovoltaik plus Dachbegrünung

Eine richtig aufgebaute Dachbegrünung ist die eierlegende Wollmilchsau: Sie hält im Winter die Kälte ab und im Sommer die Hitze, schützt das Dach, produziert Sauerstoff, speichert Wasser, fördert die Artenvielfalt und verbessert das Klima in der Stadt. Und sie kann darüber hinaus auch noch die Basis für eine Photovoltaikanlage bieten.

Versuchsanlage bei den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm

Auf einem Wasserhochbehälter testen die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm seit 2019, inwieweit sich Dachbegrünung und PV-Module kombinieren lassen. Auf dem Dach wächst schon seit mehr als zehn Jahren eine Wiese. Das ist selten. Normalerweise wachsen auf einem Dach niedrige Pflanzen wie zum Beispiel Sedum-Arten, also Fetthennen und Mauerpfeffer. Das Gras wird dagegen bis zu einem Meter hoch. Die Mitarbeiter der Stadtwerke mähen es zwei Mal im Jahr mit dem Freischneider ab. "Die Pflege ist hier relativ aufwendig", sagt Tom Renken von den Stadtwerken, der die Anlage betreut.

Mit Begrünung: Weniger Module, doch die sind effizienter

Damit die Pflanzen ausreichend Licht bekommen, sollte man bei einem begrünten Dach mehr Lücken lassen und nur halb so viel Module aufs Dach bauen, empfiehlt Roland Mäckle von der Regionalen Energieagentur Ulm. Ein schlechtes Geschäft? Nicht unbedingt. Denn die Pflanzen sorgen für Verdunstungskälte. "Und wenn die Module kühler sind, haben sie eine höhere Leistung und erzeugen mehr Strom dabei", erklärt der Energieberater. Deswegen haben die einzelnen Photovoltaikmodule auf einem begrünten Dach eine höhere Effizienz als ohne Begrünung. Man kann mit halb so viel Modulen also mehr als halb so viel grünen Strom erzeugen. "Eine super Kombination", so das Fazit von Roland Mäckle.

Erste Anlaufstelle: Statiker

Wer neu baut oder auf ein bestehendes Dach eine Dachbegrünung mit Photovoltaikanlage anlegen lassen will, sollte zuerst einen Statiker oder eine Statikerin fragen. Und danach schauen, dass ein Planer dann alle Gewerke koordiniert: Dachdecker, Photovoltaik-Installation und die Dachbegrünung. "Man braucht natürlich den entsprechenden Menschen, der dann diese Dachbegrünung so aufbaut, dass die Module entsprechend aufgeständert werden können, von der Befestigung, Windsicherung her und allem, was dazu gehört", sagt Roland Mäckle von der Regionalen Energieagentur.

Module stehen auf Betonsteinen im Gras

Die Photovoltaik-Anlage auf dem Wasser-Hochbehälter der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm besteht aus 1 Meter mal 1 Meter 60 großen Modulen, die schräg nach Süden ausgerichtet und ca. 30 cm über dem Grasboden befestigt sind. Die Anlage ist eine sogenannte schwimmende Konstruktion. Das heißt, sie wird auf schweren Betonsteinen befestigt, die auf der Dachbegrünung stehen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, insbesondere dann, wenn Dachbegrünung und Photovoltaikanlage gleichzeitig geplant werden.

Versuch hat sich bewährt

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm werden künftig vor allem - aber nicht nur - die Dächer mit Dachbegrünung und Photovoltaik ausstatten, die eh erneuert werden müssen. Denn die Kombination auf dem Wasserhochbehälter hat sich bewährt. Tom Renken: "Wir würden es auf jeden Fall wieder machen, das ist hier tatsächlich ein Testversuch gewesen, weil wir mehrere Hochbehälter haben, die ähnlich aufgebaut sind und eine Begrünung haben."

Die Stadtwerke haben auch untersucht, was passiert, wenn die Pflanzen so hoch werden, dass sie die Module verschatten. Welche Folgen hat das für die Stromerzeugung? Genau beziffern lässt sich das nicht, nur so viel kann Tom Renken sagen: "Das hat natürlich auch eine Auswirkung, die tatsächlich geringer ist, als man es vermuten mag." Und zu guter Letzt bekommen die Stadtwerke auch noch Honig vom grünen Dach mit dem grünen Strom, weil direkt neben PV und Dachbegrünung Bienenvölker leben.