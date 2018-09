Grüner Knollenblätterpilz ist Pilz des Jahres 2019

Lebenspartner von Pflanzen

Der Giftpilz ist in Deutschland weit verbreitet. Er erscheint zwischen Juli und Oktober, vor allem in trockenen und warmen Sommern nach ergiebigen Regenfällen. Der Pilz lebt vor allem in Symbiose mit Buchen und Eichen und liefert seinen Partnern wichtige Nährstoffe sowie Wasser im Tausch gegen Zucker. Für stabile Ökosysteme seien Pilze unverzichtbar, erklärten die Pilzfachleute auf ihrer Fachtagung im ostsächsischen Kollm auf der sie den Grünen Knollenblätterpilz vorgestellt haben.