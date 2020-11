Grüne Wasserstoffwirtschaft: So kann sie funktionieren

Wettbewerb Brennstoffzelle gegen Batterie

Wasserstoff-Fahrzeuge sind mit Brennstoffzellen ausgestattet. Sie tanken Wasserstoff und die Brennstoffzelle wandelt den Kraftstoff in elektrische Energie um. Der Elektromotor wird mit dieser Energie angetrieben. Es entstehen keine Abgase, so wie bei Elektrofahrzeugen mit Batteriebetrieb. Bei diesen Fahrzeugen kommt der Strom direkt aus der Batterie. Vor ein paar Jahrzehnten wurden die Wasserstoff-Fahrzeuge als Antriebsart der Zukunft gefeiert. Inzwischen haben die batteriebetriebenen Elektroautos aufgeholt und sind im Kaufpreis günstiger als Wasserstoff-Autos.

Vorteile- und Nachteile von Wasserstoff-Fahrzeugen

Doch es gibt Vor- und Nachteile bei beiden Fahrzeug-Antrieben. Zum Beispiel reicht die Tankfüllung mit Wasserstoff, die zwar in wenigen Minuten erledigt ist, immerhin 500 km weit, doch eine Infrastruktur an Tankstellen gibt es nicht flächendeckend. Vorteile der Brennstoffzelle gegenüber Batterien zeigen sich besonders bei großen Fahrzeugen. Der Wasserstoff liefert für Busse und LKWs genügend Energie, um ausreichend zu heizen oder zu kühlen, ohne jedoch an Reichweite einzubüßen. Es sind auch keine zusätzlichen Batterien zur Energieversorgung notwendig. Viele Forschungsprojekte bestätigen die Stärken des Wasserstoff-Antriebs.

Nationale Wasserstoffstrategie in Deutschland

In Deutschland verbrauchen Chemieindustrie und Raffinerien große Mengen an Wasserstoff, den sie hauptsächlich aus fossilen Rohstoffen, wie Erdgas, gewinnen. Mit einer nationalen Wasserstoffstrategie will die Bundesregierung nun eine umwelt- und klimaschonende Speicherung und Bereitstellung von Energie in Haushalt, Verkehr und Industrie erreichen. Unter anderem sollen 5 Gigawatt an Elektrolysekapazitäten bis 2030 aufgebaut werden. Experten schätzen jedoch, dass 100 Gigawatt Strom notwendig sind, um ausreichend Wasserstoff herzustellen, der in Deutschland im Jahr 2050 benötigt wird. Diese Lücke kann nur mit Importen aus anderen Ländern erreicht werden.

