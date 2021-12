Großer Zeh, große Wirkung!

Die Evolution von Händen und Füßen ist entscheidend für das Verständnis der Entwicklung des Menschen. Beide haben wahrscheinlich einen gemeinsamen evolutionären Ursprung, denn bei den meisten Primaten sehen Hände und Füße recht ähnlich aus. Aber anders als bei anderen Primaten ist unser großer Zeh nicht seitlich abgespreizt, sondern liegt parallel zu den restlichen vier Zehen. Das ermöglicht es uns, dass wir uns beim Laufen abstoßen. Und diese parallele Anordnung der großen Zehe ermöglicht uns den aufrechten Gang.

Der große Zeh: eine besondere Rolle in der Evolution

Anneke van Heteren von den Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns (SNSB) hat mit ihrem Forschungsteam ein dreidimensionales Computermodell entwickelt und damit menschliche Zehen und Fingerknochen von knapp 80 Individuen miteinander verglichen. Die Wissenschaftlerin und ihr Team fanden heraus, dass die Form von Großzehen und Daumen bei Homo sapiens anders variiert als bei allen übrigen Fingern.

"Wir haben die Knochen von Fingern und Zehen anhand von 3D-Modellen erforscht und dabei haben wir festgestellt, dass der Daumen und die große Zehe viel mehr evolutionäre Freiheit gehabt haben als die anderen Finger und Zehen", so van Heteren. "Vor allem der große Zeh hat viel mehr Freiheit gehabt."

Mehr evolutionäre Entwicklungsfreiheit - das bedeutet: unser großer Zeh - und in geringerem Umfang auch unser Daumen - haben sich im Laufe der letzten Jahrmillionen immer weiter optimiert - und zwar durchaus unabhängig von den restlichen Zehen und Fingern. Einfach erklärt bedeutet das: hat ein Mensch robuste Finger und Zehen, so bedeutet das nicht automatisch, dass sein Daumen und großer Zeh gleichermaßen robust sind. Vor allem der große Zeh zeigt viele Formvariationen, während die übrigen Zehen in gleichem Maße eher robust oder grazil sind.

