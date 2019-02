Größter Vollmond des ganzen Jahres

Supermond keine Seltenheit

Es ist gar keine Seltenheit, dass der Vollmond zugleich in Erdnähe steht und deshalb größer ist: Alle 29,5 Tage ist Vollmond, alle 27,5 Tage ist der Mond am erdnächsten Punkt - macht summa summarum: Alle 13,6 Monate ist der Vollmond zugleich am erdnächsten Punkt - einmal in jedem Kalenderjahr gibt's einen Supermond. Und die Vollmonde davor und danach sind immerhin fast am erdnächsten Punkt, also auch recht nah und überdurchschnittlich groß.

Rekordhalter bis 2026

Dieser Supermond ist auch gar nicht so super wie manch anderer: Der Vollmond am 2. Januar 2018 war beispielsweise zweihundert Kilometer näher an der Erde. Ganz zu schweigen von dem Wahnsinns-Vollmond am 4. Januar 1912: fast 400 Kilometer näher, ein Rieseneumel, wer sich noch erinnert. Aber immerhin: Erst zu Weihnachten 2026 in knapp acht Jahren wird wieder ein Vollmond größer sein als der am 19. Februar.

Ach ja: Wenn Sie schöne Fotos vom Mond machen, dann schicken Sie uns Ihre Bilder! Die schönsten zeigen wir gerne in einer Bildergalerie - super Fotos, ob Supermond oder nicht!