Grippe und Co: Impfungen schützen vor Doppelinfektionen

Impfung gegen Keuchhusten: Was wird empfohlen?

An eine Keuchhusten-Impfung denken die wenigsten. Zu Unrecht: Denn Keuchhusten ist eine hoch ansteckende Krankheit und seit 2013 bundesweit meldepflichtig. Ein Infizierter steckt über Tröpfcheninfektion statistisch fünf bis sechs weitere Menschen an. Laut Experten erkranken von 100 Infizierten 80 bis 90 Personen an Keuchhusten. In jedem Lebensalter ist eine Ansteckung möglich. Zwei Drittel aller Erkrankungen treten bei Erwachsenen auf - so das Robert Koch-Institut (RKI).

Der Grund für die hohe Erkrankungsrate bei Erwachsenen: Sie haben häufig keinen Impfschutz mehr. Der Impfschutz besteht bis zu zwölf Jahre. Auch eine einmalige Erkrankung an Keuchhusten schützt nicht lebenslang vor einer Neuinfektion. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt deshalb nach der Grundimmunisierung im frühen Kindesalter eine Auffrischimpfung für ältere Kinder, Jugendliche und für Erwachsene.

Vor allem ältere Menschen durch Keuchhusten gefährdet

Besonders für Menschen ab 60 Jahren birgt Keuchhusten aufgrund ihres schwächeren Immunsystems Risiken. In nicht wenigen Fällen verläuft Keuchhusten bei ihnen zudem untypisch: Von Fall zu Fall treten neben einem trockenen, hartnäckigen Husten keine weiteren Symptome auf. Die Krankheit kann dadurch leicht als Erkältung oder Bronchitis fehlgedeutet werden. Entsprechend hoch ist die Gefahr einer Verbreitung, da Betroffene nicht wissen, dass sie an Keuchhusten leiden.

In schweren Fällen kann Keuchhusten zu Leisten- und Rippenbrüchen führen. Zu den häufigsten Komplikationen gehört darüber hinaus eine Lungenentzündung.

Impfung gegen Pneumokokken: Was wird empfohlen?

Pneumokokken sind Bakterien, die weltweit verbreitet sind und von Mensch zu Mensch via Tröpfcheninfektion übertragen werden. Sie können verschiedene Erkrankungen hervorrufen wie zum Beispiel Nasennebenhöhlen- oder Mittelohrentzündungen, Hirnhautentzündung oder Blutvergiftung. Zudem sind sie für einen Teil der bakteriellen Lungenentzündungen verantwortlich, die unter Umständen schwere bis lebensbedrohliche Verläufe nehmen können.

Eine Impfung ist auch hier in jedem Fall ratsam. Die STIKO empfiehlt deshalb Risikogruppen, chronisch Kranken und Menschen ab 60 Jahre, eine Impfung - auch um das Risiko einer Mehrfachinfektion zu verringern.