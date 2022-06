Grill-Tipps zu Sicherheit, Gerätecheck und Emissionen

Die Umfrageergebnisse sind eindeutig: 90 Prozent der Deutschen haben Spaß beim Grillen. Aber Kohle und Gas – wie stark belastet das die Umwelt und wie kritisch ist das, angesichts der derzeitigen Rohstoffknappheit? Und vor allem: Wie können Unfälle vermieden werden?

Immer wichtig: Sicherer Standort

Wichtigste Regel: Den Grill nie unbeaufsichtigt lassen. Vor allem, wenn Kinder oder Haustiere in der Nähe sind. Außerdem ist der Standort entscheidend. Der Boden sollte eben und fest sein. Eine Rasenfläche eignet sich dann genauso, wie die Betonplatten einer Terrasse. Es gibt sogar spezielle Grillschutzmatten, die man unterlegen kann.

Zudem sollte der Grill möglichst freistehen, ohne leicht entflammbare Materialien in der Nähe. Dazu zählen Hecken, Büsche, aber auch Sonnenschirme oder darüber hängende Lampions. Drei, vier Meter Sicherheitsabstand sind zu empfehlen und windgeschützt sollte der Standort auch sein, damit später die Glut nicht aufgeweht wird.

Brennendes Fett: Nicht mit Wasser löschen

Eigentlich eine goldene Sicherheitsregel in der Küche, aber im Reflex trifft man manchmal die falsche Entscheidung. Sollte sich herabtropfendes Fett – aus dem Fleisch oder der Marinade – in der Grillwanne entzünden, niemals mit Wasser löschen. Das kann lebensgefährlich sein. Wenn sich in großer Hitze Wasserdampf und Fett vermischen, führt das zu einer explosionsartigen Verpuffung.

Ist das Feuer im Grill sehr heftig, lassen sich die Flammen am besten mit einer Decke ersticken. Klappt das nicht, hilft nur noch ein Feuerlöscher der Brandklasse "F". Diese Löscher eignen sich speziell für Fett- und Ölbrände.

Holzkohle: Spiritus unnötig und gefährlich

Auch wenn in den letzten Jahren verstärkt umweltfreundlichere Gas- und Elektrogrills verkauft werden – die meisten Deutschen schwören immer noch auf den Kohlegrill. Auch der 20-jährige Marian aus Feldmoching: "Ich grille am liebsten mit Holzkohle, weil es da einfach am besten schmeckt. Und mit so einem Anzündkamin kann man eigentlich immer gleich loslegen." Mit etwas Zeitungspapier, einem Anzündwürfel oder Holzwolleanzünder sowie einem Metallzylinder (Anzündkamin) bekommt jeder die Grillkohle schnell und sicher zum Durchglühen.

Trotzdem versuchen viele Griller mit Brennspiritus oder anderen flüssigen Brandbeschleunigern nachzuhelfen. Ein Unding, sagt Chris Reich, er ist Filialleiter eines großen deutschen Grill-Fachhändlers in Höhenkirchen-Siegertsbrunn bei München: "Im Grunde genommen braucht es gar keinen Brennspiritus mehr. Mal abgesehen von den Gefahren. Das schlägt sich dann auch immer wieder auf den Geschmack vom Grillgut nieder. Und der ist nicht angenehm."

Tödliche Gefahr: Kohlenmonoxid-Vergiftung

Gerade beim Holzkohlegrill bildet sich auch Kohlenmonoxid. Ein Atemgift, das kaum Reizungen hervorruft, in geschlossenen Räumen schnell wirkt und deshalb zu spät wahrgenommen wird. Es führt immer wieder zu Todesfällen, wenn beispielsweise bei Regen der Grillwagen in die trockene Garage gezogen wird.

Kohlenmonoxid-Vergiftungen sind für Brandinspektor Jan Saurer von der Berufsfeuerwehr München nach wie vor tragischer Alltag: "Also wirklich schauen, dass das Ganze gut belüftet ist und nicht, wenn das Wetter nicht so angenehm ist, in die Wohnung gehen. Auf gar keinen Fall in geschlossenen Räumen einen Holzkohlegrill verwenden."

Gasgrills: In der Regel kein russisches Erdgas

Der Krieg in der Ukraine und die Abhängigkeit von russischem Erdgas sorgen derzeit für Unsicherheit bei der Verwendung von Gasgrills. Tatsächlich gibt es Grills, die mit Erdgas betrieben werden können, in der Regel werden aber Flaschen mit Propan- oder Butangas zum Grillen verwendet. Dieses Flüssiggas wird jedoch in Raffinerien hergestellt. Stammt also aus Rohöl.

Wichtig beim Gasgrill: Check nach der Winterpause

Für passionierte Griller ist zwar das ganze Jahr Saison, meist wird der Grill aber im Frühsommer aus dem Keller oder der Garage geholt. Ein Check ist vor dem Start absolut notwendig, sagt Grillexperte Chris Reich. Wichtig ist, ob alle Verbindungen und Schläuche noch dicht sind: "Dafür nimmt man einfach Wasser und Spülmittel im Verhältnis 1:1, pinselt alle Anschlussstellen, wo der Gasschlauch dran ist, damit ein. Auch an der Flasche. Dreht einmal die Flasche auf. Sollte irgendwo etwas undicht sein, schlägt das genau dort Blasen. Dann mal die Schrauben nachziehen."

Als Faustregel gilt: Spätestens nach fünf Jahren sollten Schlauch- und Druckregler komplett ausgetauscht werden, weil das Material mit der Zeit etwas spröde wird.

Lagerung von Gasflaschen

Für die Lagerung der Gasflaschen sind vor allem gut belüftete Orte, wie ein Carport oder auch der Balkon geeignet, wenn es keine direkte Sonneneinstrahlung gibt. Ein schattiger Platz im Garten ist aber genauso geeignet. Grundsätzlich macht Kälte den Gasflaschen wenig aus, im Gegensatz zu Wärme und Sonneneinstrahlung. Grundsätzlich sind Orte ungeeignet, an denen das Gas nicht abziehen kann.

"Gasflaschen, wenn's geht, natürlich außerhalb des Wohnraums lagern", rät Jan Saurer von der Berufsfeuerwehr München. "Das Ventil sollte immer gesichert sein. Es gibt auch diese Schutzkappen, die man zwingend benutzen sollte. Einfach das Ganze mit ein bisschen Hirn und Sachverstand. Dann, glaube ich, ist jedem geholfen."

Sicheres Extra: Schlauchbruchsicherung

Für Gasgriller, die auf Nummer sicher gehen wollen, gibt's außerdem noch eine Schlauchbruchsicherung, erklärt Grillhändler Chris Reich: "Hast du ein Leck im Schlauch oder irgendwo im Grill, sprich, es tritt Gas aus, wo es nicht soll, dann macht die Sicherung sofort zu. Sollte im Druckregler was nicht stimmen, beim Brenner innendrin oder kommt zu viel Druck, mach' sie ebenfalls zu." Die Nachrüstung mit einer Schlauchbruchsicherung kostet 15 bis 20 Euro. Das kleine Metallstück kommt zwischen Schlauch und Druckregler.

Bei herkömmlichen Gasgrillsets gibt es außerdem oft nur einen Druckregler. Der reicht grundsätzlich auch aus. Ein doppelter Druckregler kann aber aushelfen, wenn der erste blockiert, weil er beispielsweise verdreckt ist und sich das Gas nicht mehr abdrehen lässt. Dieses zusätzliche Sicherheitsgefühl kostet etwa 35 Euro extra.

CO2-Emissionen? Entscheidend ist, was drauf liegt

200.000 Tonnen Kohle und Briketts verglühen hierzulande jährlich unter dem Rost. In der Regel ist das Holzkohle. Worauf man achten sollte: Ein FSC-Siegel auf der Verpackung sowie ein DIN-Prüfzeichen, welches bestätigt, dass keine giftigen oder schädlichen Stoffe in der Holzkohle enthalten sind. Qualitativ hochwertige Grillkohle glüht wesentlich länger nach, das heißt, es muss nicht so oft nachgeschüttet werden.

Über 90 Prozent der CO2-Emissionen beim Grillen werden übrigens durch das Grillgut verursacht, also maßgeblich durch das Fleisch, das aufliegt. Ob Steak, Bratwurst oder Maiskolben – zum Schluss kann sich dann auch Grillmeister Marian entspannen: "Am Ende, wenn das Fleisch fertig ist und alle was zu essen haben, kann man den Grill einfach irgendwo abstellen und ihn gut auskühlen lassen."