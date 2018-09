Gottesanbeterin fängt auch Fische

Die Wissenschaftler konnten zusehen, wie eine Gottesanbeterin Jagd auf Guppys machte. Das Tier tauchte an fünf Abenden in Folge an einem Gartenteich in Indien auf und ging auf die kleinen Fische los. Es ist das erste Mal, dass eine Gottesanbeterin bei der Fischjagd beobachtet wurde.

Gottesanbeterin frisst neun Guppys

In diesem Fall handelt es sich um ein Gottesanbeterin-Männchen. Es saß auf Seerosenblättern und lauerte auf die vorbeischwimmenden Fische. Insgesamt neun Guppys fielen dem großen Insekt zum Opfer, das sogar Fliegen aus der Luft fangen kann.

Gottesanbeterinnen haben kräftige Fangbeine

Fangschrecken oder Mantis, wie sie auch genannt werden, schlagen mit ihren Fangbeinen, die sie wie ein Taschenmesser blitzschnell ausklappen, schnell und präzise zu. An der Spitze der Fangbeine befindet sich ein sichelartiger Enterhaken, der das Opfer aufspießt.

Gottesanbeterin sieht auch bei Nacht

Die großen Facettenaugen der Tiere liegen weit auseinander und ermöglichen einen weiten Rundumblick. Bisher dachten Experten, dass die Tiere nur bei Tag gut sehen. Die Guppys allerdings haben sie nachts erlegt. Das heißt, die Augen scheinen auch bei wenig Licht gut zu funktionieren.

Gottesanbeterin merkt sich den Jagdplatz

Erstaunlich ist auch, dass die Gottesanbeterin an mehreren Abenden immer wieder zum selben Teich zurückkam, um Fische zu fangen. Die Forscher gehen davon aus, dass das kein Zufall war, das Tier schlau ist und sich die Stelle als ergiebigen Jagdplatz gemerkt hat.