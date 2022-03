Glyphosat schädigt laut wissenschaftlichem Versuch Kaulquappen

Pflanzenschutzmittel mit Glyphosat zählen zu den sogenannten Totalherbiziden. Das heißt, dass das Unkrautvernichtungsmittel grundsätzlich alle grünen Pflanzen schädigt. Die aktuelle EU-weite Zulassung für Glyphosat in der Landwirtschaft gilt bis Ende 2023. Im Hausgarten darf es in Deutschland nur noch in Ausnahmefällen verwendet werden.

Kaulquappen in Pestizid-Lösung bewegen sich weniger

In einem Labor am Institut für Biochemie und Molekularbiologie an der Universität Ulm holt Doktorandin Hannah Flach zwei durchsichtige Schalen aus dem Brutschrank. Darin schwimmen schwarze, zirka ein Zentimeter große Kaulquappen. Die Kaulquappen in der einen Schale sind in einer Lösung mit einem Glyphosat-Herbizid aufgewachsen, die anderen in einer Kontroll-Lösung ohne Pflanzenschutzmittel.

In der unbelasteten Kontroll-Lösung schwimmen fast alle Kaulquappen munter in der kleinen Schale umher. In der Schale mit der Herbizid-Lösung ist kaum Bewegung. Stupst man an die Schale, bewegt sich ein Teil der Tiere. Allerdings viel träger als die Kaulquappen ohne Glyphosat-Herbizid-Einfluss. Die Glyphosat-Konzentration in dieser Schale liegt bei 36 Milligramm pro Liter Wasser, das ist die höchste von drei unterschiedlichen Glyphosat-Konzentrationen in der Versuchsreihe.

Die Kaulquappen sind auch bei der niedrigsten Konzentration weniger mobil als in der Kontroll-Lösung, sagt Hannah Flach. Doch da seien die Unterschiede nicht so augenfällig. Langsam sein ist für Kaulquappen auf alle Fälle gefährlich. Die Tiere, die langsamer reagieren und weniger schnell schwimmen können, werden von Raubinsekten und Vögeln leichter gefressen als schnelle Artgenossen.

Auch Herz, Augen und Hirn sind betroffen

Die Kaulquappen aus dem Versuch sind zehn Tage alt. Am nächsten Tag werden sie ausführlich untersucht. Die Tiere stammen vom südafrikanischen Krallenfrosch ab, dem Standardversuchstier unter den Amphibien. Krallenfrösche sind robust und unter Laborbedingungen einfach zu halten.

Hannah Flach sieht unter dem Mikroskop den Herzschlag der Kaulquappen und macht mit einem Klicker in ihrer Hand eine Minute lang eine Herzfrequenzmessung.

Die Ergebnisse von bereits abgeschlossenen Versuchen: Die Tiere, die in einer Glyphosat-Herbizid-Lösung aufgewachsen sind, hatten eine geringere Herzfrequenz. Sie waren kürzer, ihre Köpfe waren kleiner, die Augen waren kleiner. Die Gehirnnerven waren kürzer und das Gehirn kleiner. In der ganzen Bandbreite, auf jeder Ebene habe man negative Effekte des Herbizids feststellen können, so Hannah Flach.

Vermutlich haben auch Zusatzstoffe im Unkrautvernichter Einfluss

Das spezielle Glyphosat-Pestizid, das die Ulmer Wissenschaftlerinnen getestet haben, war bis vor ein paar Jahren auch in Deutschland zugelassen. In Südamerika ist es immer noch legal auf dem Markt.

Dabei muss man berücksichtigen: Die Kaulquappen sind nicht in Lösungen aufgewachsen, denen nur isoliertes Glyphosat zugesetzt wurde, also der reine Pestizid-Wirkstoff, sondern: Die Ulmer Wissenschaftlerinnen haben das komplette Herbizid-Produkt in unterschiedlichen Konzentrationen getestet. So wie es in der Landwirtschaft auch ausgebracht wird. Denn Pestizide bestehen nicht nur aus dem Wirkstoff, sondern auch aus Zusätzen, die zum Beispiel die Haftung auf dem Blatt verbessern oder das Eindringen in die Pflanzenzelle erleichtern.

Tenside öffnen die Pflanzenzellen fürs Glyphosat

Tenside sind ein Beispiel für Zusatzstoffe in Pestiziden. Sie machen die Zellmembran oder die Zellwand löchrig. Der Wirkstoff, in dem Fall also das Glyphosat, gelange so in die Zelle und entfalte dort seine Wirkung, erklärt Susanne Kühl vom Institut für Biochemie und Molekularbiologie an der Uni Ulm. Die Tenside würden damit die Wirkung von Glyphosat verstärken.

Amphibien sind besonders vom Artensterben bedroht

Amphibien, also die Tiergruppe, zu denen die Frösche gehören, sind am stärksten vom Artensterben betroffen, mehr noch als Insekten oder Vögel zum Beispiel. Die Hauptursache: Etliche Lebensräume der Amphibien sind verschwunden oder zerstückelt worden. Die Klimakrise spielt auch eine Rolle, weil etwa im Sommer immer mehr Laichgewässer austrocknen. Und nach diesen Versuchen müsse man verstärkt davon ausgehen, dass die Pestizid-Rückstände in der Umwelt auch zum Artensterben beitragen, fürchtet Susanne Kühl. Denn das Herbizid aus ihren Versuchen, ein bestimmtes Round-Up-Produkt, ist in brasilianischen Gewässern auch schon nachgewiesen worden. In Konzentrationen, die auch im Versuch eingesetzt worden sind.

Glyphosat-Untersuchungen in bayerischen Gewässern

In Bayern werden Seen und Gewässer stichprobenartig auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln und speziell auch auf Glyphosat-Rückstände untersucht. In einem von 42 untersuchten Seen wurde in den letzten Jahren ein Glyphosatgehalt knapp oberhalb der Nachweisgrenze gefunden. Bei den Bächen und Flüssen wurde in drei Viertel der Gewässer Glyphosat nachgewiesen. Vor allem in landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten. Die ermittelten Maximalwerte von 5,1 Mikrogramm pro Liter Wasser liegen aber noch deutlich unterhalb des Wertes von 100 Mikrogramm pro Liter Wasser, den das Umweltbundesamt als gerade noch akzeptabel einstuft. Kaulquappen werden nicht auf Schäden untersucht. So die Auskunft des Bayerischen Landesamtes für Umwelt.

In der Natur sind die Folgen der Pestizide komplexer als im Labor

Internationale Wissenschaftler haben in den letzten Jahren herausgefunden, dass Pflanzenschutzmittel in der Natur noch viel komplexere Wirkungen entfalten als im Labor. Es gibt Hinweise darauf, dass manche Froschbestände in Kalifornien durch Pflanzenschutzmittel-Rückstände erloschen sind. Die Pestizide reduzieren unter Umständen beispielsweise die Widerstandsfähigkeit von Kaulquappen gegenüber Parasiten so stark, dass sie eingehen. In Einzelfällen können Amphibien auch von Pestiziden profitieren – dann, wenn die Mittel die Insekten töten, die sich von Kaulquappen ernähren. Das sind allerdings sehr seltene Einzelfälle.

Kein seltener Einzelfall, sondern eher häufig ist dagegen: In einem See oder Bach kommt nicht nur ein Pestizid vor, sondern gleich ein ganzer Cocktail. Es könnte sein, dass sich die Wirkungen der unterschiedlichen Mittel verstärken. Welche Folgen hat das für die Kaulquappen? Das werden die Ulmer Forscherin Susanne Kühl und ihr Team als Nächstes untersuchen.