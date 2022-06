Glyphosat: Pflanzenschutzmittel schadet auch Hummeln

Glyphosat und Insekten – eine unheilvolle Kombination. Offenbar schadet das Pestizid nicht nur Bienen. Es hat auch auf Hummeln mehr negative Auswirkungen, als bisher angenommen. Eine neue Studie zeigt, dass Hummeln, die Glyphosat über die Nahrung aufgenommen hatten, ihre Brut nicht ausreichend wärmen konnten. Das hat fatale Folgen.

Glyphosat: Indirekt tödlich für Hummeln

Temperaturen um die 32 Grad Celsius sind wichtig, denn nur dann entwickelt sich die Brut schnell vom Ei zur Hummel und die Kolonie von einer einzelnen Königin zu einem Volk mit mehreren hundert Tieren.

"Im Extremfall sterben die Völker ab. Sie schaffen es auf jeden Fall nicht, zu der notwendigen Volksstärke heranzuwachsen, die sie brauchen, um Nektar und Pollen einzutragen und dann Drohnen und junge Königinnen zu produzieren", sagt Neurobiologin Anja Weidenmüller von der Universität Konstanz. Sie hat auch entdeckt: Glyphosat allein schadet den Hummeln noch nicht. Kritisch wird es erst, wenn sie zugleich nur wenig Futter finden.

Zwei Stressfaktoren: Chemie und wenig Nahrung

Nahrungsmittelknappheit sei ein Problem, das Hummeln ebenso haben wie alle bestäubenden Insekten in unseren Agrarlandschaften. Und in diesen Agrarlandschaften seien sie besonders den Chemikalien ausgesetzt.

"Das heißt: Da kommen zwei Stressoren [Stressfaktoren, Anm. Red.] ungut zusammen, die dann diese massiven Auswirkungen haben." Anja Weidenmüller, Neurobiologin

Glyphosat ist noch bis Dezember zugelassen. Eine Verlängerung ist schon beantragt. Die Wissenschaftlerin Weidenmüller plädiert dafür, die Kriterien für die Zulassung zu überdenken: "Weil solche Effekte, wie ich sie beschreibe, in solchen Verfahren einfach übersehen werden. Da geht es nur darum, ob ein Individuum überlebt oder nicht. Die Tiere sterben nicht sofort, aber sie sind in ihrem Verhalten eingeschränkt. Und diese Einschränkungen können massive Effekte haben. Das zeigt unsere Studie ganz deutlich."

Insektensterben bedroht Ökosysteme und damit alle Menschen

Der Rückgang der Insekten und insbesondere der bestäubenden Insekten bedroht Ökosysteme und Volkswirtschaften auf der ganzen Welt, so die Uni Konstanz. Die enormen Ausmaße zeige eine Krefelder Studie von 2017: Demnach ging in Deutschland die Zahl aller fliegenden Insekten zwischen 1989 und 2016 um 76 Prozent zurück. Der immer weiter zunehmende Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft gilt als ein Treiber dieses Phänomens.