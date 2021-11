"Glücksatlas": Deutsche so unglücklich wie noch nie

Wie glücklich sind die Deutschen? Der "Glücksatlas" ist eine Befragung zur Stimmung der Bundesbürger, die seit 1984 regelmäßig gemacht wird. Dieses Mal ist es allerdings eher ein Unglücksatlas. Denn: Die Umfragen zeigen, dass die Deutschen noch nie so unglücklich waren wie im Moment. Auf einer Skala von 0 bis 10 liegt die Lebenszufriedenheit aktuell bundesweit bei 6,6 Punkten. In Bayern bei 6,7 Punkten, also nicht viel besser. Insgesamt ist es der niedrigste Wert, der je ermittelt wurde. Das liegt an der Corona-Pandemie.

"Corona hat die Lebenszufriedenheit massiv nach unten gebracht, nachdem sie zehn Jahre lang auf relativ hohem Niveau lag", sagt der Freiburger Wirtschaftswissenschaftler und Studienleiter Bernd Raffelhüschen. Die Pandemie dämpft in seinen Augen Wachstum und Globalisierung. Sie seien jedoch Triebfedern der Zufriedenheit, so der Ökonom.

Glücklich durch Gemeinschaft

In Monaten mit Lockdown waren die Befragten besonders unglücklich. Aber es gab auch einen Wendepunkt, als nämlich die ersten Impfungen auf den Markt kamen. Da ging die Stimmung nach oben. Zwar mache impfen nicht glücklich, aber unter dem Gefühl von mehr Sicherheit könne das Glück besser gedeihen als unter einem größeren Gefühl von Bedrohung, erklärt der Münchner Psychiater Matthias Nörtemann von der Klinik Harlaching,

"Ein wichtiger Punkt ist (...), dass das Gefühl von Glück verbunden ist über das Hormon Oxytocin mit dem Gefühl, in einer Gemeinschaft angenommen und zugehörig zu sein und da haben es die Ungeimpften derzeit schwerer als die Geimpften." Matthias Nörtemann, Psychiater in der Klinik Harlaching

Corona-Krise schlägt aufs Gemüt

Für den zum elften Mal vorgelegten "Glücksatlas" hat das Institut für Demoskopie Allensbach zwischen Januar und Juni 8.400 Menschen ab 16 Jahren befragt. In den Monaten mit Lockdown waren die Befragten im Durchschnitt unglücklicher als in den Monaten ohne Lockdown. Die Verschärfungen der Maßnahmen in der dritten Welle im März drückte dann die Stimmung auf den Tiefpunkt. Nach dem Ende des Lockdowns im Juni hatte das Glücksniveau wieder zugelegt.

Die Impfung wurde nicht allein als Wendepunkt für das persönliche Glück angeführt. 70 Prozent der Befragten glaubt daran, dass sich die Pandemie als Ganzes bewältigen lässt, wenn ein Großteil der Menschen geimpft ist.

Auch weltweit wurden Glück und Zufriedenheit gemessen: im Auftrag der Vereinten Nationen haben Experten eruiert, dass Finnland das glücklichste Land der Welt ist. Island steht auf dem zweiten Platz, gefolgt von Dänemark auf Platz drei.

