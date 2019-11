Gletscherschmelze: Keine Chance für den Schwarzmilzferner

Astrid Lambrecht und Christoph Mayer steigen von Einödsbach zum Schwarzmilzferner auf. Die beiden Glaziologen von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften wollen den letzten Gletscher der Allgäuer Alpen besuchen und vermessen. So lange es diesen noch gibt.

Schwarzmilzferner - ehemals Schaustück der Allgäuer Alpen

"Normalerweise, die letzten Jahre wenn wir heraufkamen, haben wir eigentlich immer nur den blanken Gletscher gehabt, der jedes Jahr kleiner geworden ist, dem jedes Jahr etwas abgeschmolzen ist, aber dieses Jahr besteht vielleicht die Chance, dass wir tatsächlich noch Restschnee vom letzten Winter finden", hofft Christoph Mayer. Um wie viel genau sich die Masse des Gletschers verändert, das wird zweimal im Jahr bei einem Ortstermin ermittelt.

Der Allgäuer Mayer hat viele Sommer lang auf dem Waltenberger Haus als Helfer sein Studentenbudget aufgebessert. Seit dieser Zeit kennt und beobachtet er den Schwarzmilzferner, dem heute seine Sorge gilt. "Es gibt ja viele Gletscher, die bald verschwinden werden, aber das sehe ich eben beim Schwarzmilzferner mit einer etwas stärkeren persönlichen Bindung. Dem trauere ich dann doch schon nach", sagt der Glaziologe.

In 19 Jahren hat sich die Eisschicht halbiert

Seit Beginn des touristischen Bergsteigens gegen Ende des 19. Jahrhunderts galt der Schwarzmilzferner unter der Mädelegabel als ein Schaustück der Allgäuer Alpen. In den 1930er Jahren war die Eisdecke noch eindrucksvoll. Dass sich hier, so niedrig und noch dazu auf der Sonnenseite des Berges, überhaupt ein Gletscher bilden konnte, hat zwei Gründe: zum einen die überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen dieser Region, zum anderen aber die besondere Form der umstehenden Gipfel, in deren Windschatten sich extrem hohe Schneeverwehungen ansammeln.

In den 1980er Jahren geriet der Gletscher in den Blick der Wissenschaft. Erste Studienarbeiten entstanden und kurzzeitig konnte nach schneereichen Wintern sogar ein leichtes Anwachsen beobachtet werden. Doch all das ist längst zerronnen. Die rasante Klimaerwärmung der vergangenen Jahre hat dem Schwarzmilzferner die Lebenskraft genommen. In nur 19 Jahren ist die Eisschicht des Gletschers um mehr als die Hälfte abgeschmolzen.

Gletscher als Klimaindikatoren - düstere Zukunftsprognose

Astrid Lambrecht und Christoph Mayer beobachten das auch weltweit, wie bei den gewaltigen Gletschern im Pamir und in Tadschikistan: "Die Gletscher verhalten sich teilweise ein bisschen zeitlich verzögert oder ein bisschen unterschiedlich, aber in der Tendenz ist es so, dass alle Gletscher der Welt mehr oder weniger zurückschmelzen und an Masse verlieren", so Mayer. Für den Klimawandel ist das ein Alarmsignal. "Die Gletscher sind tatsächlich die besten Klimaindikatoren, die man sich so vorstellen kann, weil die Gletscher einfach langsam reagieren und das alles aufnehmen, was an Wettergeschehen passiert, was im Endeffekt dann aber Klima ist", so der Glaziologe.

21 Zentimeter Altschnee vom vergangenen Winter messen die Gletscherforscher - kein schlechtes Jahr für den Schwarzmilzferner. Doch über die düstere Zukunftsprognose darf das nicht hinwegtäuschen: In zehn Jahren wird es in Bayern keine Gletscher mehr geben, so die Forscher. Der Nördliche und Südliche Schneeferner auf dem Zugspitzplatt, der benachbarte Höllentalferner, das Blaueis und der Watzmanngletscher im Berchtesgadener Land - sie alle leiden unter der Erderwärmung. Und auch der Schwarzmilzferner liegt im Sterben, versichert Glaziologin Astrid Lambrecht. "In ein paar Jahren wird der weg sein. Es kann sein, dass mal zwei, drei Jahre extreme Winter sind, wo viel Schnee fällt. Dann bleibt hier ein Schneefeld liegen, aber als Gletscher hat der Schwarzmilzferner keine Chance."