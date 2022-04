Glas aus dem 3D-Drucker soll Plastikverbrauch senken

Glas gilt wegen seiner einfachen Wiederverwendbarkeit als umweltfreundlicher Rohstoff und gute Alternative zu Plastik. Doch damit das Material auch in der Breite eingesetzt werden kann, soll Glas in Zukunft vielfältiger und intelligenter werden. Daran tüfteln derzeit Ingenieurinnen und Ingenieure in Dresden. Normalerweise wird Glas, ein uralter Werkstoff, bei hohen Temperaturen von etwa 1.400 Grad geschmolzen und dann zu Fenstern oder zu Flaschen verarbeitet.

Neue Herstellungsmethode soll helfen

Der neue Ansatz: Man nehme Glaspulver, gebe es in einen 3D-Drucker und forme zum Beispiel Glasknöpfe, die sich in Aufzüge oder andere Geräte einbauen lassen. Das geht im 3D-Drucker bei sehr viel niedrigeren Temperaturen als bei der klassischen Glasschmelze, spart also Energie. Außerdem lässt sich alles, ob rund oder eckig, direkt ausdrucken. "Durch eine Wärmebehandlung erzeugt man dann einen massiven Glaskörper, der genau diese Form hat. Ohne dass ich hinterher noch nachbearbeiten muss", erklärt Jochen Schilm vom Fraunhofer Institut für Keramische Technologien in Dresden.

3D-Druck bietet viele Möglichkeiten

Der Clou: Dadurch, dass das Glas nicht so hoch erhitzt werden muss, lassen sich auch Zusatzstoffe einarbeiten, die heil bleiben. Zum Beispiel fluoreszierende Teilchen. Sie sorgen dafür, dass der Aufzugknopf bei Dunkelheit weiterleuchtet. Möglich ist außerdem, die Glasteile elektrisch leitfähig zu machen oder heizende Gläser im 3D-Druck zu erzeugen. "Wir können auch bakterizide Partikel wie Silber oder Zinkoxid ins Glas einarbeiten und so eine bakterientötende Oberfläche erzeugen", erklärt Jochen Schilm.

Gesucht sind Unternehmen, die Technik umsetzen

Nützlich ist eine bakterientötende Glasoberflächen beispielsweise in Krankenhäusern, damit sich dort Keime nicht so einfach ausbreiten können. Auch Schalter im Auto oder Griffe in der Küche könnten bald aus Glas bestehen - in sämtlichen Farben und Formen. Die wären langlebiger als Plastikknöpfe. Jetzt müssen die Tüftler nur noch Firmen finden, die ihre Entwicklungen umsetzen.