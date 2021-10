Schwefelwolke über Bayern – warum sie keine Gefahr ist

Hohe Konzentration nur in höheren Luftschichten

Vulkanologe Küppers erklärt, was sich mit der Schwefelwolke abspiele, sei ganz normal und genau das, was erwartet worden sei. Der Vulkan auf La Palma stoße viel Gas aus, das sich durch globale Windströmungen verteile und nun eben Deutschland erreiche. Allerdings sei die erhöhte Konzentration von Schwefelgasen in höheren Luftschichten zu messen und stelle am Boden keine Gefahr dar. Das Problem in den höheren Luftschichten werde sich von alleine erledigen, so Küppers. Zu sehen ist die Schwefelwolke nicht, denn Schwefelgase wie das Schwefeldioxid sind unsichtbar. Allerdings ein leichter Dunst ist vom Boden aus zu sehen.

Auch der Deutsche Wetterdienst bestätigt, dass es an Messstationen in Bodennähe "so gut wie nichts" gebe. In der Atmosphäre werde es zu einer "chemischen Reinigung kommen", im Fall von Niederschlägen könne der Regen "etwas saurer" als üblich sein, hieß es. Das bedeute angesichts des vorübergehenden Phänomens aber keine erhöhten Gefahren für die Umwelt. "Vor 20, 30 Jahren hatten wir solche PH-Werte noch regelmäßig."

Besonders intensive Sonnenuntergänge am Mittwochabend möglich

Allerdings: Durch die Trübung in der Atmosphäre werde das Sonnenlicht stärker gestreut als gewöhnlich, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Dadurch seien am Abend etwas intensivere Sonnenuntergänge möglich. Einige Nutzerinnen und Nutzer sozialer Netzwerke insbesondere aus der Schweiz teilten bereits gestern Abend Fotos von solchen intensiven Sonnenuntergängen unter dem Hashtag #Schwefelwolke. Über die Schweiz ist die Wolke schon früher gezogen. Für die Bürgerinnen und Bürger Bayerns könnte das bedeuten, dass es am Mittwochabend ebenfalls zu einem solchen Naturschauspiel kommt.