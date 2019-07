Giftige Gräser: Würzburger Forscher geben teilweise Entwarnung

Die Wissenschaftler bestimmten das Vergiftungspotenzial von 13 Grasarten in drei Regionen Deutschlands. Ihre Ergebnisse zeigen: Auch in Deutschland finden sich giftige Substanzen in Gräsern. Die Gefahr, dass sich Tiere auf der Weide massenhaft vergiften – wie etwa in Australien –, ist jedoch gering. Rund 100.000 Tiere sollen 2002 in Australien daran gestorben sein, weil sie giftige Gräser gefressen hatten. Die jährlichen Kosten für die Landwirtschaft werden auf zwei Milliarden Dollar geschätzt.

Pilze im Gras für Giftstoffe im Gras verantwortlich

Eigentlich sind es gar nicht die Gräser, die das Leben von Pferden und anderen Weidetieren in Gefahr bringen: "Gräser können in Symbiose mit endophytischen Pilzen leben. Diese Pilze sind in der Lage, sogenannte Alkaloide zu produzieren, die für Weidevieh giftig sein können", beschreibt Doktorandin Veronika Vikuk das Problem. Endophytisch bedeutet: Der Pilz lebt innerhalb der Pflanze und ist von außen zumeist unsichtbar. Von dieser engen Symbiose profitieren beide Partner: Der Pilz erhält von der Pflanze Nährstoffe, die Pflanze wird im Gegenzug resistenter gegen Stressfaktoren, wie beispielsweise Fressfeinde, oder Trockenheit. Droht Gefahr, kann das Weidegras den Pilz dazu animieren, verstärkt Giftstoffe zu produzieren. Diese halten die Tiere davon ab, die Pflanze zu fressen.

Züchter an stressresistenten Sorten interessiert

Aus Sicht von Pflanzenzüchtern ist die Symbiose von einigen Rasengräsern und speziellen Pilzen erwünscht, immerhin erhöht sie dessen Stressresistenz und verbessert den Ertrag. Saatgut wird deshalb heute teilweise gezielt mit speziellen Endophyten besiedelt.

Nur wenige mitteleuropäische Grasarten sind wirklich giftig

Die Würzburger Wissenschaftler haben herausgefunden, dass fünf der untersuchten 13 Grasarten mit verschiedenen Epichloë-Pilzen infiziert sind. Sie produzieren für Insekten und Wirbeltiere toxische Giftstoffe. Wie hoch die Konzentrationen sind und ob diese schon lebensbedrohlich für die Tiere sind, untersucht das Forscherteam gerade noch.

Phänomen aus Australien bekannt

"Diese Symbiose wurde vor allem durch Vergiftungsereignisse bei Weidevieh, wie Schafen oder Kühen, in Neuseeland, Australien und Nordamerika bekannt", erklärt Professor Jochen Krauß. Rund 100.000 Tiere sollen 2002 in Australien daran gestorben sein. Die jährlichen Kosten für die Landwirtschaft werden auf zwei Milliarden Dollar geschätzt. "In Europa gibt es bisher nur wenige Berichte über solche Vergiftungen von Weidevieh", sagt Veronika Vikuk. Wie hoch die Infektionsraten verschiedener Gräser in Deutschland sind und welche Giftstoffe diese produzieren, sei allerdings bisher weitestgehend unbekannt.